Модный маникюр на День святого Валентина: идеи дизайна (фото)

Стиль жизни

Нейл-арт — современное искусство на женских ногтях. С каждым днем интерес к нему растет. Появляются новые средства воплощения самых смелых идей. Однако важнее всего в этом процессе — креативная личность мастера. Именно от него зависит, станет ли ваш маникюр произведением искусства. Требования клиенток к мастерам растут. Нужно уметь любые ногти сделать идеальными. Из множества оттенков настоящий профессионал предложит вам те несколько, которые вас окрылят. Это касается и дизайна. Не доверяйте свои руки мастерам, которые гордо говорят, что не следят за трендами. Ведь сделанный таким мастером маникюр на ваших руках всем своим видом скажет: «Я очень далек от моды». И, напротив, мастер высшего класса всегда в курсе новых тенденций. И ваши ногти в его «интепретации» тоже будут на высоте. О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Кишинева Ирина Иоселиани.

— Новый год всегда приносит свежие тренды и этим радует ценительниц красивого и модного маникюра, — говорит Ирина Иоселиани. — В моде синий, алый, темно-зелёный цвета. Что касается декора, актуальны абстракция и простая геометрия, стразы и «паутинка». Возвращается мода на длинные ногти с миндалевидной и заостренной формами.

Яркий маникюр со стразами – замечательный вариант для праздника (фото из альбома Ирины Иоселиани)

— В чем отличие от моды прошлого года?

— Сейчас нюдовый маникюр чаще декорируют россыпью страз или рисунком. А оттенки красного в 2020 году стали еще ярче.

— А что в антитренде? Это всегда необходимо знать.

— Антитренды в маникюре 2020 года — втирка и сложная геометрия. Также в прошлом остался цветной френч на контрастном цветном фоне.

Синий цвет – фаворит года. С ним дизайн смотрится очень стильно (фото из альбома Ирины Иоселиани)

— К черному цвету у многих нейл-стилистов отношение неоднозначное. А как вы к нему относитесь?

— Черный цвет в маникюре выглядит аккуратно, благородно и дорого. Он идеален для поклонниц минимализма. Черный цвет смотрится шикарно как на длинных, так и на коротких ногтях

— Не за горами Валентинов день. Какой праздничный маникюр порекомендуете?

— Февраль — самый романтический месяц года. Праздник святого Валентина отмечают и те, у кого есть вторая половинка, и те, кто находится в поиске.

Сегодня стал очень популярен тематический маникюр. В преддверии Дня влюбленных девушки выбирают в качестве декора или акцента в дизайне символ «сердечко». Стразы, рисунок или объемный дизайн — все это уместно. Цвет и текстура — на вкус каждой девушки. Фантазия может быть безгранична.

В Валентинов день в дизайне ногтей всегда уместно сердечко (фото из альбома Ирины Иоселиани)

— Какой маникюр посоветуете невестам?

— В свадебном дизайне ногтей обычно используют нюдовые оттенки, ведь образ невесты ассоциируется с нежностью. Модные тенденции разрушают стереотипы. Теперь можно увидеть невест в весьма нестандартных для свадебной церемонии нарядах. Поэтому и дизайн ногтей выбирается неординарный. Но при этом нежный и спокойный в белых и бледно-розовых тонах маникюр для невесты всегда будет актуален.

— А какой маникюр предпочесть путешественницам? Сейчас многие едут в горы кататься на лыжах и в жаркие страны на море.

— Для отдыха на горнолыжном курорте стоит отдать предпочтение коротким ногтям. Тем, кто едет отдыхать в жаркие страны, посоветую уделить особое внимание финишному покрытию с защитой от ультрафиолетовых лучей, чтобы избежать выгорания цвета.

— Какой маникюр выбираете этой зимой для себя?

— Теплая погода создает соответствующее настроение, поэтому я выбрала теплые тона в выкладном френче — красно-золотистые оттенки.

Оттенки красного в 2020 году стали еще ярче. Алый цвет идеален в праздничном маникюре (фото из альбома Ирины Иоселиани)

— Профессия мастера маникюра манит сейчас многих девушек. Как вы считаете, почему?

— Ухоженные руки и аккуратный маникюр — важные составляющие образа каждой женщины. Именно поэтому все стремятся быть с красивыми стильными ногтями. Растет потребность в мастерах ногтевого сервиса. Причем важно, чтобы мастер не только делал безупречный маникюр, но и был человеком креативным, мог придумать и воплотить стильный необычный дизайн. Почему девушки хотят овладеть этой профессией? Она сейчас престижна. Кроме того, позволяет реализовать себя творческим натурам. Будущий мастер должен обладать художественными навыками, которые помогут воплотить в реальность любые задумки клиентов. Такая профессия многим девушкам помогает достойно зарабатывать.

— Эта работа интересная?

— Очень. Нет никаких ограничений, каждый мастер может выбрать для себя наиболее интересную для него технику. С каждым годом ногтевая индустрия развивается все больше. И возможности творческого воплощения идей становятся шире.

— А что сложнее всего?

— Как в любой профессии, в нашей есть свои «подводные» камни. Сидячая работа оказывает неблагоприятное влияние на позвоночник и мышечный корсет. Кроме того, на начальном этапе придется существенно потратиться на необходимые инструменты, аппараты для дезинфекции и стерилизации инструментов. Конечно же, нужны качественные материалы. Размер вашего дохода будет расти только прямо пропорционально вашему трудолюбию и желанию постоянно совершенствовать свои навыки.

Ирина Иоселиани: «Ухоженные руки и аккуратный маникюр – важные составляющие образа каждой женщины» (фото из альбома Ирины Иоселиани)

— Какое ваше профессиональное кредо?

— Стараюсь максимально воплощать пожелания клиенток.

— Что бы вы пожелали читательницам «ФАКТОВ», которые стремятся выглядеть стильно?

— Тренды каждого года диктуют свои позиции. И это прекрасно, что девушки любят следить за новинками. Многие леди предпочитают вносить смелые идеи в дизайн своего маникюра. Существует огромное количество идей, техник, материалов для создания своего шедевра. Не бойтесь экспериментировать! Будьте неповторимы. Желаю хорошего настроения, излучайте добро, радуйтесь всему прекрасному вокруг!

Ранее идеями дизайна ногтей ко Дню святого Валентина с «ФАКТАМИ» поделилась нейл-стилист из Румынии Кармен Мирела.

А о том, какой декор с нюдом сейчас очень популярен, «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Кармен Саржи.

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