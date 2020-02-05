Происшествия

На днях в Киеве наградили отважного полицейского, который, рискуя собственной жизнью, спас заложницу. Во время итогового совещания председатель Национальной полиции Украины — первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой вручил наградной самозарядный пистолет «Форт-17» капитану Александру Гицелеву. Поменяв себя на захваченную в заложницы женщину, правоохранитель оказался лицом к лицу с вооруженным преступником, который тяжело ранил его, изрезав ножом горло, лицо и руку.

— В том, что случилось, нет ничего удивительного, — объясняет «ФАКТАМ» 34-летний заместитель начальника отдела криминальной полиции Немишлянского райотдела полиции Харьковской области Александр Гицелев. — Каждый день, выходя на работу, я и мои коллеги рискуем собой. Много раз каждый из нас побывал в переделках, особенно при задержании опасных преступников — насильников, убийц. Они понимают, что им грозит, поэтому оказывают отчаянное сопротивление. Правда, человек, ранивший меня, ранее не привлекался за тяжкие преступления, позже выяснилось, что он только заплатил штраф за распитие алкоголя в публичном месте. Но в тот раз он не был пьян или под действием наркотиков. И поэтому совладать с ним было в разы труднее, чем с любым из алкоголиков или наркоманов.

Случилось это 24 декабря 2019 года. На «102» поступил звонок. Оператору сообщили, что какой-то человек затащил девушку в яр неподалеку от остановки общественного транспорта, взял ее в заложницы и угрожает ножом. Опергруппа, в составе которой был и я, тут же выехала на место происшествия.

Мы увидели крупного мужчину средних лет, который приставлял к груди молодой женщины лезвие ножа. Она была перепугана насмерть, плакала и тряслась. Он выкрикивал какие-то требования, пытался нас заставить кого-то к нему привести. Но, конечно, мы не стали бы этого делать — подвергать чью бы то ни было жизнь опасности. Нужно было спасти находящуюся на грани нервного срыва женщину и обезвредить преступника. Я принял единственно возможное на тот момент решение: поменяться с ней местами. Как можно спокойнее предложил злоумышленнику, чтобы он взял в заложники меня вместо нее. Вот тогда я и выслушаю его требования. Пару минут он колебался, но мы смогли его убедить. Девушку забрали мои коллеги, а я сел вместо нее на землю рядом с ним. Надеялся, правда, что удастся присесть на корточки, тогда был бы упор на ноги, и мне было бы легче произвести захват преступника. Но он был начеку, и не позволил мне этого — сказал садиться на землю.

Он был трезв и хладнокровен, прекрасно понимал, что делает. Другой вопрос, что причины, побудившие его взять заложницу, оказались совершенно немыслимыми. Выяснилось следующие: накануне знакомая пожаловалась ему на своего мужа — мол, тот ее унижает. Наш злоумышленник пообещал разобраться и на следующий день, вооружившись ножом, схватил первую попавшуюся девушку, приставил к ее горлу нож, и таким образом попытался привлечь к себе внимание, чтобы кто-то вызвал полицию, а он потом потребует поменять заложницу на мужа своей знакомой, с которым он так хотел разобраться.

Ну не дикость ли? Хочешь выяснить отношения — приди к человеку домой и выясняй на здоровье. При чем тут нож и захват заложников? В общем, я сидел на земле, пытался разговорить, расположить к себе этого человека. Он слушал, общался, но стоило моим коллегам из опергруппы придвинуться к нам хотя бы на полшага, к моей груди тут же приставлялся нож. «Вы что думаете, я с вами шутки шучу? — говорил злоумышленник. — Прекрасно понимаю, что мне хоть так, хоть эдак светит тюрьма. Так что мне уже терять нечего».

Я, честно говоря, не думал, что выберусь из этой передряги живым. Но страха не было — главное, что заложница была спасена. Продолжая усыплять бдительность преступника, я предложил ему закурить. Он согласился. Наши ребята бросили нам пачку — своих сигарет у меня не было. И вот пока он доставал сигарету, пока прикуривал, на долю секунды отвлекся. Такую возможность нельзя было упускать. Я кинулся на него и попытался задержать. Мужчина он крупный, очень сильный. Завязалась борьба. Я почувствовал удары ножом по лицу, потом по горлу, но продолжал с ним бороться. В этот момент подбежали мои коллеги. Злоумышленник был задержан, а меня увезли в больницу. Я был в тяжелом состоянии, понадобилась сложная операция. Сейчас чувствую себя лучше, но предстоит еще несколько месяцев реабилитации.

Я очень благодарен врачам, что спасли мне жизнь, коллегам и начальству— что поддерживают меня и морально и материально. Моей семье тоже хочу сказать большое спасибо — им стоило больших нервов все это пережить. Но сейчас, оглядываясь назад, я ни капли не жалею, что так поступил. Когда восстановлю здоровье, снова вернусь в полицию. И если случится подобная ситуация впредь, снова сделаю то же самое. Я давал присягу народу Украины, для меня это — не пустая формальность. Меня с детства научили, что долг и честь — превыше всего. И я очень рад, что мне довелось воплотить эти слова в жизнь.

37-летнему злоумышленнику инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и захват заложника. Сейчас он находится под стражей. За содеянное ему грозит большой тюремный срок, возможно, даже пожизненное лишение свободы.

P. S. Редакция благодарит за помощь в подготовке материала отдел коммуникации Национальной полиции в Харьковской области.

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