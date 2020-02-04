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- 12:16 В Черкассах патрульный спас девушку: в сети показали видео
В Черкассах патрульный спас девушку: в сети показали видео
В Черкассах патрульный полицейский спас 20-летнюю девушку, которая после ссоры решила покончить с собой, выбросившись с 5 этажа жилого дома. Ранее в столице правоохранители спасли женщину, которая ударила себя ножом в живот.
Как сообщили в Национальной полиции Украины, черкащанку отговорил от опрометчивого поступка патрульный Иван Краснокутский.
В полиции сообщили, что патрульные прибыли на вызов случайных прохожих, заметивших женщину на крыше балкона. Иван Краснокутский нашел нужные слова, уговорил потенциальную «прыгунью» дать ему руку втащил ее в дом через соседнее окно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве полицейский патруль успел стащить с перил моста 18-летнего парня, задумавшего покончить с собой, поскольку его «жизнь не имеет смысла». Молодого человека передали медикам.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?