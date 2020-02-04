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Происшествия

В Черкассах патрульный спас девушку: в сети показали видео

12:16 4 февраля 2020 616
Патрульный Иван Краснокутский
Инф. «ФАКТОВ»

В Черкассах патрульный полицейский спас 20-летнюю девушку, которая после ссоры решила покончить с собой, выбросившись с 5 этажа жилого дома. Ранее в столице правоохранители спасли женщину, которая ударила себя ножом в живот.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, черкащанку отговорил от опрометчивого поступка патрульный Иван Краснокутский.

В полиции сообщили, что патрульные прибыли на вызов случайных прохожих, заметивших женщину на крыше балкона. Иван Краснокутский нашел нужные слова, уговорил потенциальную «прыгунью» дать ему руку втащил ее в дом через соседнее окно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве полицейский патруль успел стащить с перил моста 18-летнего парня, задумавшего покончить с собой, поскольку его «жизнь не имеет смысла». Молодого человека передали медикам.

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