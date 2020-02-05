Происшествия

Убила и осталась на свободе: одесский суд принял сторону женщины, зарезавшей мужа-тирана на глазах у детей

Киевский районный суд Одессы вынес приговор местной жительнице, которую обвинили в умышленном убийстве своего мужа. Ранее полиция и СБУ предотвратили дерзкое заказное убийство. Как выяснило следствие, студентка-иностранка, временно живущая в Ивано-Франковске, решила нанять киллера, чтобы устранить своего бывшего мужа, гражданина ЕС.

Трагедия в Одессе разыгралась в мае минувшего года. Женщина, проживавшая в браке с бывшим заключенным (они поженились пять лет, когда мужчины находился в местах лишения свободы), вернулась с работы домой. Благоверный не пожелал пускать ее в жилье, где также находились их дети.

Как указывается в материалах дела, когда женщина все-таки попала в квартиру, муж ударил ее по голове, повалил на пол и стал бить ногами.

«Схватил за волосы, стал тянуть на себя, а ногой наступил на лицо, потом на горло и придавливал к полу», — констатируется в приговоре суда.

Сумев вырваться и подняться, женщина схватила кухонный нож и на глазах у детей стала наносить им удары обидчику. Один из ударов стал смертельным.

Женщину задержали и предъявили обвинение в умышленном убийстве. В процессе расследования и судебного следствия выяснились детали семейной жизни. Например, что работала исключительно женщина, а муж лишь пропивал ее деньги, не принимая никакого участия в воспитании троих детей. Об этом и многом другом было известно в полиции, где он состоял на учете как семейный насильник.

Суд признал женщину виновной в умышленном убийстве, уточнив, что совершено оно «в состоянии сильного душевного беспокойства». Вердикт: четыре года лишения свободы. Однако, с учетом всех обстоятельств, обвиняемую освободили, определив условный двухгодичный срок.

Ранее пенсионер из Житомира убил свою 65-летнюю жену, после чего нанес себе ножевые ранения в живот.

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