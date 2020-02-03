6 февраля 2020

История 1000-я… Юбилейная. Вчера в мире отмечали Международный день «Нутеллы». Знаете, есть такая шоколадно-ореховая паста, пользующаяся особым спросом у детей.

Мне так хотелось подробно рассказать читателям нашей ежедневной рубрики о том, как эта паста родилась сразу после Второй Мировой войны в итальянском городе Альба. О том, как поначалу Пьетро Ферреро, кондитер и владелец пекарни, выпускал мягкие шоколадные батончики, а затем додумался добавлять в них обжаренные и перемолотые лесные орехи, в изобилии произраставшие в том регионе. О том, как однажды перед большим праздником, организованным мэрией, заказанные для гостей батончики растаяли и Пьетро решил в спешке намазывать шоколадную массу на тонкие ломтики свежего хлеба. О том, как у гостей праздника это необычное лакомство вызвало настоящий восторг и положило начало массовому производству «Нутеллы». О том, наконец, как Его Величество Случай и профессиональная сноровка членов семейства Ферреро со временем принесли им и всемирное признание, и 10-миллиардный капитал, которым сейчас успешно распоряжаются представители молодого поколения знаменитых кондитеров…

А потом мне в связи с этим почему-то вспомнилось нищее интернатское детство, когда мы с мальчишками могли подолгу рассматривать в Центральном гастрономе на столичном Крещатике горы недоступных нам шоколадных конфет в ярких обертках и ряды больших шоколадно-вафельных тортов, украшенных гроздьями винограда и бутылочками с надписью «Советское шампанское», сделанными из того же чёрного, пахнувшего блаженством, шоколада. А рядом, в соседнем отделе, громоздились горы шоколадного масла. Разве какая-то «Нутелла» могла сравниться с этой сказкой, вкус которой, правда, был знаком нам больше по рассказам тех, кто когда-то все это пробовал.

И затем, вдоволь насмотревшись на всю эту вкуснятину и даже не допуская мысли о том, что когда-нибудь она и нам станет доступной, мы гурьбой направлялись в соседнюю «Вареничную», где можно было бесплатно взять кусок свежего хлеба и, густо намазав его такой же бесплатной горчицей, уже на улице подкрепиться на целый день.

Мог ли я тогда себе представить, что пройдут годы и не только «Нутелла» и прочие изысканные сладости (употребление которых со временем врачи начали рекомендовать как можно жёстче ограничить) станут доступными и мне, и детям, и внукам? Доступными станут и уникальные фарфоровые произведения, в которые мы с супругой однажды и навсегда влюбились и которые незаметно стали обретать очертания вполне реальной мечты — все собранное нами за несколько десятилетий сделать доступным для тех, у кого это может вызвать интерес.

Ровно тысячу дней назад я решил под рубрикой «Фигурка дня» начать знакомство читателей своей хроники с предметами нашей коллекции, приурочив каждую публикацию к поздравлению именинников этого дня. Думал, дней 100−200 продержусь, ежедневно выкладывая в «Фейсбуке» короткие посты, рассказывающие о фарфоровых произведениях и о наших путешествиях, во время которых многие фигурки были найдены. Да вот как-то всё неожиданно затянулось надолго. Так надолго, что сегодня выставляю уже аж тысячную историю.

Не знаю, буду ли продолжать этот никому не нужный эксперимент дальше. Очевидно, стоит подумать. А вот о чем думать не приходится, так это о привычном уже порыве пожелать сегодняшним именинникам добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.