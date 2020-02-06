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На Львовщине водитель сбил на обочине дороги семью из четырех человек: есть погибшие (фото)
Трагический наезд на пешеходов произошел на Львовщине в среду, 5 февраля, вечером. «По предварительным данным, в 21:20 на дороге Дрогобыч — Самбор в селе Лишня Дрогобычского района 25-летний водитель автомобиля „Опель Омега“, житель Самборского района, не справился с управлением, въехал на обочину, где совершил наезд на четырех пешеходов — членов одной семьи», — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области. (На днях в Николаеве водитель сбил насмерть женщину, после чего его избили свидетели трагедии.)
От полученных травм 57-летняя женщина погибла на месте. Телесные повреждения разной степени тяжести также получили ее 7-летний внук, 33-летний сын и 58-летний муж. Все они местные жители. Правоохранители задержали водителя, суд выберет ему меру пресечения.
По данному факту открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. О состоянии людей, пострадавших в ДТП, ничего не сообщается.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Николаевом в ДТП попала многодетная семья. В страшной аварии погибла женщина.
Ранее в столице на проспекте Шухевича водитель насмерть сбил девушку, переходившую дорогу рядом с пешеходным переходом. Ей было всего 20 лет.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?