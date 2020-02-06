Яке вибрати джерело тепла для квартири?

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Оптимальними варіантами для обігрівання квартири є:

• опалення електричним котлом;

• опалення газовим котлом;

• опалення тепловим насосом.



Обігрівання квартири електричним котлом є хорошим варіантом, адже агрегат не займає багато місця і може бути розташований у кухні.

До основних переваг опалення електричним котлом відносять:

• простота установки;

• екологічність;

• не потребує відведення продуктів горіння;

• працює практичної безшумно;

• проста у використанні та довговічність в експлуатації. Проте, електричний котел споживає багато електроенергії. В середньому ціна такого агрегату коливається від 1000 до 15 000 грн в залежності від виробника та потужності пристрою.

Обігрів квартири газовим котлом є хорошим варіантом у випадку, коли прокладена газова магістраль.

Переваги:

• має відносно малі габарити;

• практично безшумний;

• підтримка температури відносно тиску газу;

• доступна ціна.

Сучасним варіантом опалення газом є конденсаційний котел — це низькотемпературне обладнання, яке дає можливість автоматично регулювати температуру в приміщенні, і при цьому значно економи на спалюванні палива, адже ККД конденсаційних котлів сягає 100%, завдяки використання теплоти конденсації. Середня ціна на конденсаційні — 25 тис. грн, але, попри свою високу вартість, завдяки економії палива за кілька років він себе окупить.

Нагрівальні прилади

На вартість системи опалення вагомо впливає тип нагрівальних приладів.

Монтаж опалення у Львові чи Києві та й, в принципі, в усій Україні, включає здебільшого використання наступних нагрівальних приладів:

1. Радіаторів;



2. Теплі підлоги та інші нагрівальні елементи.

Радіатори

Радіатори являються традиційними нагрівальними приладами. Існує багато різновидів цих нагрівальних приладів, до основних відносять:

1. чавунні; 2. сталеві; 3. алюмінієві; 4. біметалеві.

Кожен тип відрізняється своїми характеристиками, як тепловими, так і ціновими. Ціна на радіатори залежить від їх габаритів, типу та від їх автоматизації.



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