- 11:37 Снежная буря оставила без электроэнергии почти 200 населенных пунктов под Одессой: впечатляющие фото
- 11:25 Китайский коронавирус обнаружили у младенца: что об этом известно
- 11:23 Поджог машины журналистки во Львове: прокуратура и СБУ обнародовали свои версии
- 11:21 Бывшая жена Богомолова рассказала о дружбе с Собчак
- 11:18 В Шотландии министр ушел в отставку из-за сотен игривых сообщений 16-летнему мальчику
- 11:11 Жуткая находка: возле остановки в Харькове обнаружили человеческий скелет (фото 18+)
- 10:58 Крушение самолета МАУ: Иран призвали передать «черные ящики» Франции
- 10:54 Одесситы говорят, что в оперном театре обитает призрак знаменитого бандита Мишки Япончика
- 10:50 Открытие рынка земли: Арахамия озвучил прогноз
- 10:42 «Виноват Трамп»: кремлевские пропагандисты насмешили конспирологической версией о коронавирусе
- 10:33 Девушка поделилась ужаснувшим друзей селфи — она не заметила, что была не одна
- 10:30 «Была химия, страсть»: Дмитрий Дикусар заговорил о романе с Ириной Билык
Яке вибрати джерело тепла для квартири?
Оптимальними варіантами для обігрівання квартири є:
• опалення електричним котлом;
• опалення газовим котлом;
• опалення тепловим насосом.
Обігрівання квартири електричним котлом є хорошим варіантом, адже агрегат не займає багато місця і може бути розташований у кухні.
До основних переваг опалення електричним котлом відносять:
• простота установки;
• екологічність;
• не потребує відведення продуктів горіння;
• працює практичної безшумно;
• проста у використанні та довговічність в експлуатації.
Проте, електричний котел споживає багато електроенергії. В середньому ціна такого агрегату коливається від 1000 до 15 000 грн в залежності від виробника та потужності пристрою.
Обігрів квартири газовим котлом є хорошим варіантом у випадку, коли прокладена газова магістраль.
Переваги:
• має відносно малі габарити;
• практично безшумний;
• підтримка температури відносно тиску газу;
• доступна ціна.
Сучасним варіантом опалення газом є конденсаційний котел — це низькотемпературне обладнання, яке дає можливість автоматично регулювати температуру в приміщенні, і при цьому значно економи на спалюванні палива, адже ККД конденсаційних котлів сягає 100%, завдяки використання теплоти конденсації. Середня ціна на конденсаційні — 25 тис. грн, але, попри свою високу вартість, завдяки економії палива за кілька років він себе окупить.
Нагрівальні прилади
На вартість системи опалення вагомо впливає тип нагрівальних приладів.
Монтаж опалення у Львові чи Києві та й, в принципі, в усій Україні, включає здебільшого використання наступних нагрівальних приладів:
1. Радіаторів;
2. Теплі підлоги та інші нагрівальні елементи.
Радіатори
Радіатори являються традиційними нагрівальними приладами. Існує багато різновидів цих нагрівальних приладів, до основних відносять:
1. чавунні;
2. сталеві;
3. алюмінієві;
4. біметалеві.
Кожен тип відрізняється своїми характеристиками, як тепловими, так і ціновими. Ціна на радіатори залежить від їх габаритів, типу та від їх автоматизації.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!