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Яке вибрати джерело тепла для квартири?

11:10 6 февраля 2020 8
Яке вибрати джерело тепла для квартири?

Оптимальними варіантами для обігрівання квартири є:

• опалення електричним котлом;
• опалення газовим котлом;
• опалення тепловим насосом.

Обігрівання квартири електричним котлом є хорошим варіантом, адже агрегат не займає багато місця і може бути розташований у кухні.

До основних переваг опалення електричним котлом відносять:

• простота установки;
• екологічність;
• не потребує відведення продуктів горіння;
• працює практичної безшумно;
• проста у використанні та довговічність в експлуатації.

Проте, електричний котел споживає багато електроенергії. В середньому ціна такого агрегату коливається від 1000 до 15 000 грн в залежності від виробника та потужності пристрою.

Обігрів квартири газовим котлом є хорошим варіантом у випадку, коли прокладена газова магістраль.

Переваги:

• має відносно малі габарити;
• практично безшумний;
• підтримка температури відносно тиску газу;
• доступна ціна.

Сучасним варіантом опалення газом є конденсаційний котел — це низькотемпературне обладнання, яке дає можливість автоматично регулювати температуру в приміщенні, і при цьому значно економи на спалюванні палива, адже ККД конденсаційних котлів сягає 100%, завдяки використання теплоти конденсації. Середня ціна на конденсаційні — 25 тис. грн, але, попри свою високу вартість, завдяки економії палива за кілька років він себе окупить.

Нагрівальні прилади

На вартість системи опалення вагомо впливає тип нагрівальних приладів.

Монтаж опалення у Львові чи Києві та й, в принципі, в усій Україні, включає здебільшого використання наступних нагрівальних приладів:

1. Радіаторів;


2. Теплі підлоги та інші нагрівальні елементи.

Радіатори

Радіатори являються традиційними нагрівальними приладами. Існує багато різновидів цих нагрівальних приладів, до основних відносять:

1. чавунні;

2. сталеві;

3. алюмінієві;

4. біметалеві.

Кожен тип відрізняється своїми характеристиками, як тепловими, так і ціновими. Ціна на радіатори залежить від їх габаритів, типу та від їх автоматизації.

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