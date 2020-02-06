- 13:03 «Возьмите меня в плен»: Вика из «НеАнгелов» засыпала сеть соблазнительными фото в купальнике
- 12:53 У Путина отличились циничным заявлением о назначении российского чиновника "премьером ДНР"
- 12:50 Пассажиры устроили дебош в поезде «Киев – Кривой Рог»: инцидент попал на видео
- 12:48 Зеленский презентовал приложение «Дія»: в чем новинка поможет украинцам
- 12:42 Смертельно больной россиянин зарезал 13-летнего сына, «чтобы мальчик не остался без отца»
- 12:35 В Польше на ходу загорелся автобус из Украины: фото и видео ЧП
- 12:26 Бил женщину ногой в живот: в Закарпатье патрульные во главе с командиром зверски расправились с супружеской парой
- 12:16 Цифровые паспорта: Зеленский назвал сроки запуска нового сервиса
- 12:10 Рада отказалась отменить обучение в школах на украинском языке
- 12:07 Центровой сборной Украины сменил клуб в НБА
- 12:04 Тимошенко заняла место Разумкова в Раде: яркие фото
- 12:01 Оля Фреймут умилила сеть фото с маленькой дочерью
В Москве пыталась покончить с собой многократная чемпионка мира (фото)
Четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы, 21-летняя российская гимнастка Александра Солдатова пыталась совершить самоубийство, сообщает телеграм-канал Baza. Девушку госпитализировали в одну из больниц Москвы с глубокими порезами на левой руке. Медики рассказали, что пациентка находилась в агрессивно-возбужденном состоянии.
«В столичную больницу доставлена 21-летняя А. Солдатова с телесными повреждениями в связи суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия. На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает», — сообщил Baza источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что следователи проводят проверку по данному факту.
Александра Солдатова — четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике
Состояние гимнастки Александры Солдатовой оценивается врачами как удовлетворительное. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в справочной НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского, куда была доставлена накануне звезда гимнастики. В справочной отметили, что спортсменка проходит лечение в отделении кризисных состояний и психосоматических расстройств.
Отметим, что на чемпионатах мира Солдатова также завоевала три серебряные и одну бронзовую награду. На первенствах Европы, помимо трех золотых медалей (последняя — в 2019 году в Баку), она добыла четыре «серебра». Недавно стало известно, что Александра не попала в состав сборной России на московский этап Гран-при, который пройдет 7−9 февраля.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Локомотива» Алексей Ломакин найден мертвым в Москве.
Фото Getty Images
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!