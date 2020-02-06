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Спорт

В Москве пыталась покончить с собой многократная чемпионка мира (фото)

11:39 6 февраля 2020 2040
Александра Солдатова
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы, 21-летняя российская гимнастка Александра Солдатова пыталась совершить самоубийство, сообщает телеграм-канал Baza. Девушку госпитализировали в одну из больниц Москвы с глубокими порезами на левой руке. Медики рассказали, что пациентка находилась в агрессивно-возбужденном состоянии.

«В столичную больницу доставлена 21-летняя А. Солдатова с телесными повреждениями в связи суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия. На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает», — сообщил Baza источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что следователи проводят проверку по данному факту.

Александра Солдатова — четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике

Состояние гимнастки Александры Солдатовой оценивается врачами как удовлетворительное. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в справочной НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского, куда была доставлена накануне звезда гимнастики. В справочной отметили, что спортсменка проходит лечение в отделении кризисных состояний и психосоматических расстройств.

Отметим, что на чемпионатах мира Солдатова также завоевала три серебряные и одну бронзовую награду. На первенствах Европы, помимо трех золотых медалей (последняя — в 2019 году в Баку), она добыла четыре «серебра». Недавно стало известно, что Александра не попала в состав сборной России на московский этап Гран-при, который пройдет 7−9 февраля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Локомотива» Алексей Ломакин найден мертвым в Москве.

Фото Getty Images

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