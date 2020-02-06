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Происшествия

На трассе Одесса — Киев опрокинулся пассажирский автобус, в числе пострадавших ребенок (фото)

11:47 6 февраля 2020 595
Автобус на боку
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В четверг, 6 февраля, возле села Болгарка Раздельнянского района Одесской области, которую накануне накрыла снежная буря, перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Одесса — Киев. Авария произошла около 05:00

Как сообщили в Раздельнянском райотделе полиции, предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса «Автолюкс» не справился с управлением на скользкой дороге. в Автобус, в котором было 19 пассажиров, перевернулся.

«Два человека — 37-летняя женщина и 9-летний ребенок — получили телесные повреждения, и в сопровождении полицейских доставлены в Одесскую областную клиническую больницу», — уточнили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они же помогают пассажирам автобуса добраться до места назначения.

Накануне, как сообщали «ФАКТЫ», во Львовской области водитель сбил целую семью.

Похожая трагедия тремя днями ранее произошла и под Одессой: автомобиль сбил двух женщин, шедших по обочине дороги.

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