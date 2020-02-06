Контроль над счетами украинцев ужесточили: что нужно об этом знать

Деньги

Государство всерьез взялось за контроль финансового состояния своих граждан. Недавно Национальный банк изменил порядок раскрытия банковской тайны, упростив эту процедуру для следственных и контролирующих органов. Отныне получить информацию без решения суда, лишь по письменному запросу, могут органы прокуратуры, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро. Ранее такими полномочиями обладали СБУ, Налоговая служба, Нацполиция, Антимонопольный комитет Украины.

Под финансовый мониторинг подпадают операции с виртуальными активами, в том числе с криптовалютами

Но это далеко не все сюрпризы в сфере контроля за деньгами граждан со стороны государства, ожидающие украинцев в ближайшее время. С 28 апреля 2020-го вступят в силу нормы Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Документ был принят парламентом 27 декабря и подписан президентом 28 декабря 2019 года.

Как заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, согласно этому закону увеличился порог суммы, подлежащей проверке, со 150 тысяч гривен раньше до 400 тысяч гривен. Также стало меньше оснований для проверки финансовых операций, но проверяющих, то есть субъектов первичного финансового мониторинга, стало больше — среди них теперь и частные бухгалтеры.

«Обновленным законом мы одновременно ослабили финансовый мониторинг для добросовестного бизнеса и добропорядочных граждан и усилили контроль для недобросовестных предпринимателей и отдельных лиц, занимающихся преступной деятельностью. Предельный порог суммы был увеличен до 400 тысяч гривен, а также был уменьшен список признаков операций, о которых надо обязательно сообщать: теперь их не 17, а всего четыре», — отметила Маркарова.

Согласно документу, отныне в Украине под финансовый мониторинг подпадают и операции с виртуальными активами, в том числе с криптовалютами. В перечень субъектов первичного финансового мониторинга добавляются компании, которые предоставляют услуги по обмену, реализации, хранению, переводу электронных денег. В том числе в эту категорию входят компании, деятельность которых связана с криптовалютами.

Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалюте на сумму более 30 тысяч гривен в эквиваленте, то они должны проверить такую операцию и собрать подробную информацию о клиенте. Клиент в ответ должен предоставить исчерпывающие сведения о происхождении и назначении своих виртуальных активов.

«Теперь бухгалтеры предприятий подчинены государству чуть ли не в большей степени, чем своему руководителю»

О том, какие новшества в сфере мониторинга финансов ждут украинцев в ближайшее время, «ФАКТАМ» рассказал председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо.

— Кого касается повышение размера порога проверки финансовой деятельности? Распространяется ли это на физических лиц?

— Для начала стоит уточнить, а есть ли фактически повышение пороговой суммы, после которой финансовым операциям должно уделяться особое внимание. А то создается впечатление, что государство в лице Минфина внезапно встало на путь либерализации условий ведения бизнеса. Действительно, в новом законе установлена сумма 400 тысяч грн, что на день регистрации законопроекта составляло по курсу НБУ 15 835 долларов (25,26 грн за доллар), а на сегодня — 16 096 долларов. В предыдущей редакции закона была установлена сумма 150 тысяч гривен, которая была введена еще 05.03.2012 года. Тогда, при курсе НБУ 7,98 грн за доллар, это было 18 тысяч долларов. Получается, речь идет не о повышении порога контроля, а его снижении, с 18 до 16 тысяч долларов. Можно не беспокоиться об украинском государстве: курс на подавление мелкого и среднего бизнеса не изменился, просто для его сокрытия используются новые аргументы.

Подобный же подход реализован в части якобы уменьшения признаков, которые подлежат финансовому мониторингу. В одном разделе (ст. 20) устанавливается якобы их четкий перечень (операции с контрагентами, находящимися в сомнительных юрисдикциях, операции политически значимых лиц, перечисление средств за границу, операции с наличными). А в другом (ст. 12) — устанавливаются признаки, которые не имеют объективного характера (сложные финансовые операции, непривычно большие финансовые операции, проведенные необычным способом, не имеют очевидной экономической и законной цели). Мало того, что этот подход в принципе чужероден украинской правовой системе, он автоматически создает ловушку ответственности для сотрудника, занимающегося проведением финансового мониторинга на предприятии. Он должен принимать неоднозначное решение.

— Теперь к субъектам первичного финансового мониторинга причислили частных бухгалтеров. Значит ли это, что они обязаны докладывать обо всех финансовых операциях своих клиентов, например, предпринимателей?

— Это вопрос достаточно интересный. В предыдущей редакции закона также относились к субъектам первичного мониторинга компании, которые предоставляют бухгалтерские услуги. Но в новой редакции появились изменения. Теперь к таковым относятся «бухгалтеры, субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету». То есть идет перечисление и, кроме специализированных бухгалтерских компаний, в качестве субъектов мониторинга указаны все бухгалтеры вообще. Ранее существовала подобная отдельная оговорка относительно лиц, которые предоставляют юридические услуги. Специально было отмечено, что не являются субъектами мониторинга лица, оказывающие юридические услуги в рамках трудовых отношений, штатные юрисконсульты предприятий. Учитывая, что такой оговорки в отношении бухгалтеров нет, можно предположить, что каждый сотрудник предприятия, занимающий должность бухгалтера, а в некоторых предприятиях финансовые службы насчитывают десятки бухгалтеров, теперь может рассматриваться как субъект первичного мониторинга со всеми вытекающими обязанностями. Это десятки тысяч человек по стране.

Является ли такая ситуация недоразумением или случайностью? Вряд ли. Даже если исключить стремление государства выстроить систему тотального финансового контроля, во имя которой и принят этот закон, нельзя сбрасывать со счетов более простой мотив. Каждый сотрудник, ответственный за финансовый мониторинг, должен проходить обучение и сертификацию и платить за это. Минимум раз в три года. Учитывая количество таких сотрудников, тысячи нотариусов, десятки тысяч адвокатов, десятки тысяч бухгалтеров и множество прочих специалистов, Минфин создал себе неплохой образовательный бизнес.

Что касается обязанностей по передаче информации о деятельности предприятия государственному регулятору, то, действительно, теперь сотрудники предприятий, ответственные за финмониторинг, подчинены государству чуть ли не в большей степени, чем своему непосредственному руководителю и владельцу предприятия. На них не распространяется режим предприятия, в частности по обеспечению коммерческой тайны, они должны иметь доступ ко всей документации и во все помещения фирмы. Причем выполняют возложенные на них функции за счет предприятия.

При этом можно было бы отдельно проанализировать эффективность всей этой гигантской системы сбора информации: сколько благодаря ей было выявлено фактов легализации преступных средств, особенно связанных с финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения, сколько денег было конфисковано, какие приговоры вынесены.

«Это попытка государства взять под контроль криптовалютный рынок»

— Кто контролирует деятельность субъектов первичного финансового мониторинга и какие санкции предусмотрены для них за непредставление информации о крупных финансовых операциях их клиентов?

— За это направление отвечает Государственная служба финансового мониторинга Украины — центральный орган исполнительной власти, который подчинен Кабмину через Министерство финансов. По сути же, это учреждение является местным филиалом глобальной международной финансовой разведки, каковой само себя называет даже на своем официальном сайте.

Законом предусмотрена разнообразная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение субъектом первичного мониторинга своих обязательств. Это лишение лицензии, штрафы и прочее. За непредоставление или несвоевремнное предоставление информации может быть наложен штраф в 20 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. А в некоторых случай штраф может составить 10% годового оборота предприятия.

— Отныне в Украине под финансовый мониторинг подпадают и операции с виртуальными активами. Что в нашей стране является такими активами и на основании каких законов?

— Согласно закону виртуальный актив — цифровое выражение стоимости, которым можно торговать в цифровом формате или перечислять и которое можно использовать для платежных или инвестиционных целей. Определение приведено полностью, чтобы показать, что законодатель сам плохо представляет, что это такое.

Но мотив его понятен. Это попытка взятия под контроль криптовалютного рынка, продолжающего активное развитие. Проблема государства состоит в том, что на данный момент нет единого понимания в мире, что же такое криптовалюта, какова ее правовая природа, как контролировать ее обращение. Также нет и единого подхода к легализации и нормативному регулированию деятельности компаний, которые оперируют на этом рынке, — бирж, брокерских фирм.

Но, с другой стороны, криптовалюты все активнее приобретают статус инструмента для бизнес-расчетов, а не только для финансовых спекуляций. Бизнес ищет выходы от фискального давления со стороны государств, от тотального финансового контроля, поэтому все больше уходит в криптофинансы. Государственные регуляторы идут следом, такая у них природа.

— Значит ли это, что теперь операции с криптовалютами и прочими электронными платежными средствами подлежат обязательному мониторингу со стороны государства?

— Формально да, а как именно эти нормы будут реализованы, государство не имеет четкого представления.

Стоит напомнить, что в преддверии Нового года Верховной Радой был принят в первом чтении законопроект № 2284 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении привлечения инвестиций и внедрении новых финансовых инструментов». В ближайшие дни документ может быть окончательно принят парламентом. Авторы законопроекта утверждают, что после вступления в силу этот закон позволит запустить в Украине полноценный рынок капитала, то есть ценных бумаг и прочих финансовых инструментов, который сейчас, по оценкам экспертов, у нас почти отсутствует.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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