Происшествия

Бил женщину ногой в живот: в Закарпатье патрульные во главе с командиром зверски расправились с супружеской парой

Следователи львовского управления Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении временно исполняющему обязанности заместителя командира взвода и двум патрульным управления патрульной полиции в Закарпатской области в превышении полномочий. Инцидент, сопровождавшийся насилием и применением спецсредств, произошел в Мукачево. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в полиции Ужгорода пытают задержанных.

«7 января 2020 года замкомвзвода вместе со своим коллегой проводили патрулирование в Мукачево. Они остановили автомобиль Citroen, в котором находилось три пассажира. Замкомвзвода без предупреждения применил слезоточивый газ „Терен-4“ к одному из пассажиров, после чего повалил его на землю и стал наносить ногами удары по телу», — сообщают в терруправлении ГБР.

Через пять минут на место происшествия прибыли еще двое патрульных, которые присоединились к избиению гражданина. Кроме того, один из правоохранителей ударил ногой в живот жену пассажира, которая вышла из автомобиля. В результате избиения супруги получили телесные повреждения.

Злоумышленники отстранены от службы, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Открыто уголовное производство по статьям, которые предусматривают лишение свободы на срок до восьми лет. Процессуальное руководство расследованием осуществляет прокуратура Закарпатской области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о громком скандале в Мариуполе: полицейские сломали ногу мужчине, который пытался заступиться за соседа.

Также сообщалось о недавнем ЧП в Александрии Кировоградской области. Там пьяный полицейский и его друзья избили мужчину и разгромили его автомобиль.

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