«Снежное» полнолуние: что делать и как себя вести

Стиль жизни

9 февраля 2020 года, в 7:34 по Гринвичу (9:34 по киевскому времени), произойдет так называемое снежное полнолуние, которое будет одновременно и первым в этом году суперлунием — всего их в 2020-м будет четыре. О том, что нам принесет это небесное явление, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок. (Чем, по мнению астропсихолога, опасен Меркурий в знаке Рыб, читайте здесь.)

— «Снежным» традиционно называют февральское полнолуние, — говорит Валентина. — Это обусловлено тем, что в северном полушарии заканчивается зима, и февраль, как правило, сопровождается сильными снегопадами и метелями. Даже нынешняя — совершенно бесснежная — зима этой традиции не изменила. Но это не единственное название, которое люди дали полной Луне в феврале. В странах, находящихся на берегах морей и океанов, ее именуют «штормовой» (считается, что в это время вода особенно буйствует), а в северных регионах — «голодной»: сильные ветры и метели делали неудачной охоту, за счет которой кормилось население этих регионов, поэтому они жили впроголодь.

Если судить по погодным условиям, сопровождающим «снежное» полнолуние, то это время издавна считалось идеальным для релакса и восстановления потраченных за зиму сил. Природа еще спит и одновременно готовится к пробуждению, поэтому и людям рекомендуется как следует отдохнуть и встретить весну бодрыми и активными.

«Снежное» полнолуние — также хороший период для того, чтобы получить ответ на давно волнующий вопрос. Дать его может любое магическое действие: гадание, медитация, предсказания — в это время они приветствуются.

— Что обязательно нужно сделать в день «снежного» полнолуния?

— Избавиться от всего старого, ненужного и отжившего свой век. Причем сделать это можно как в прямом, так и в переносном смысле. В первом случае можно вынести на помойку вещи, которыми вы не пользуетесь, поэтому они только захламляют дом или квартиру: порванную обувь, ветхую одежду, поломанную мебель или кухонную утварь. Считается, что расчищенное от старья место вскоре будет занято новыми, удобными и комфортными вещами, красивой одеждой и обувью.

Оставить в прошлом ненужное можно и при помощи простого ритуала: следует написать на листе бумаги то, с чем вы хотите расстаться раз и навсегда, — например, болезни, невезение в профессии и личной жизни, безденежье и разнообразные несчастья — и ритуально сжечь ее. Подсознание помогает исполняться таким желаниям в любое время, но в период «снежного» полнолуния, когда невероятно сильна магия огня, — особенно.

— Как повлияет на нас суперлуние, которое совпадет со «снежным» полнолунием?

— Суперлунием называют явление, во время которого Луна находится в перигее — то есть подходит на максимально близкое расстояние к Земле, из-за чего визуально она кажется нам больше и ярче, чем обычно. Именно поэтому издавна считалось, что людям впечатлительным и тем более неуравновешенным и душевнобольным смотреть на Луну в этот период нежелательно, поскольку она может негативно повлиять на их психику и вызвать всплеск негативных эмоций.

На самом деле такая реакция жителей Земли на суперлуние ничем не отличается от влияния обыкновенного полнолуния, которое действительно делает людей более вспыльчивыми и склонными к агрессии. В такие дни всегда увеличивается количество преступлений, активизируются маньяки всех мастей, конфликты вспыхивают буквально на ровном месте — часто практически без причины. Как правило, во время полнолуния — и суперлуния в том числе — необходимо соблюдать осторожность: не вступать в споры с людьми, от которых не знаешь, чего ждать, — причем и со знакомыми, и с малознакомыми. Нельзя ходить в темное время суток по малолюдным улицам и носить напоказ ювелирные украшения и откровенную одежду, которая может спровоцировать как больных людей на неадекватные поступки, так и криминальные элементы на преступления. Важно воздерживаться от алкоголя и не общаться с нетрезвыми людьми. В общем, стоит соблюдать правило, которое гласит: береженого Бог бережет.

— Как суперлуние влияет на наше здоровье?

— Увы, не самым лучшим образом. В такие дни резко снижается тонус организма: люди становятся вялыми, ощущают слабость, плохо себя чувствуют, им сложно сконцентрироваться на вопросах, решением которых они занимаются. Несмотря на усталость и переутомление, может наблюдаться бессонница, а если все-таки удается забыться, вместо обычных снов можно увидеть кошмары.

— Как бороться с таким состоянием?

— Как с магнитными бурями, которые, кстати, случаются куда чаще, чем полнолуния и тем более суперлуния. Необходимо соблюдать режим дня, чаще гулять на свежем воздухе, есть больше овощей и фруктов, отказываясь от тяжелой, жирной и мясной пищи. Хороший результат дадут занятия спортом или, если здоровье не позволяет, физкультурой. Возможно обострение хронических заболеваний, поэтому надо тщательно следовать рекомендациям своего лечащего врача и ни в коем случае не заниматься самолечением.

— У нынешнего суперлуния есть какая-то особая — отличительная — черта?

— Оно положительно скажется на нашей умственной работе. Можно сказать, что для нее сложатся очень благоприятные условия. Те, чья профессия так или иначе связана с интеллектуальной деятельностью, — ученые, писатели, журналисты — почувствуют прилив сил. Дела будут ладиться, а любые, даже очень сложные, задачи — удаваться будто бы сами собой, без особых усилий.

Ранее Валентина Виттрок рассказала «ФАКТАМ», как повлияет на людей то, что Черная Луна вошла в знак Овна, где будет находиться в течение девяти месяцев.

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