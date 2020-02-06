В Кропивницком ритуальная служба перепутала покойников: прокуратура завела дело

Происшествия

В Кропивницком прокуратура занялась сотрудниками местного морга, по вине которых были перепутаны тела двух умерших женщин. Несколько лет назад похожий случай произошел в Одессе.

Как сообщает «Утренний город», 4 февраля родные похоронили в Кропивницком 69-летнюю женщину, которая долго болела. Одна из дочерей умершей заподозрила, что в гробу лежит не ее мать, а посторонняя женщина, лицо которой было накрыто вуалью. Тем не менее, похороны состоялись.

А 5 февраля родные уже второй женщины убедились, что им выдали тело совершенно постороннего человека. Оказалось, что семьям выдали не тех покойников по вине сотрудников морга. Тело первой пенсионерки планируют эксгумировать, а вторую похоронили ее настоящие родственники.



Кировоградская местная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту ненадлежащего исполнения работниками морга и ритуальной службы своих профессиональных обязанностей (ч. 1 ст. 367) УК Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», похожий случай произошел и в Киевской области — эксклюзивный материал о том, как фастовская ритуальная служба перепутала покойников, читайте на нашем сайте.



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