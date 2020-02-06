- 17:03 "Привет" Коломойскому и Дубинскому: что стоит за обысками на "плюсах" и зачем это Зеленскому
- 16:50 Ночная погоня со стрельбой в Киеве: полиция рассказала детали
- 16:48 Только пингвины и морские котики: украинец отправляется на затерянный в океане необитаемый остров
- 16:48 «Еще идет дискуссия»: перепись населения в Украине оказалась под вопросом
- 16:33 В Киеве из обменника украли 9 миллионов: стали известны подробности
- 16:31 Экс-министр Бабак связывает свое увольнение с давлением со стороны Вавриша и Богдана, — СМИ
- 16:30 Россияне взяли из приюта собаку и в тот же вечер ее съели
- 16:29 В Кропивницком ритуальная служба перепутала покойников: прокуратура завела дело
- 16:09 На легендарный киевский завод «Арсенал» нагрянули с обыском: что происходит
- 16:03 Пленки Гончарука: записи журналистам могли слить сотрудники госохраны
- 15:58 «Динамо» — «Стремсгодсет» — 1:0: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
- 15:42 Из-за коронавируса допуск к Путину теперь регулируют тепловизором
В Кропивницком ритуальная служба перепутала покойников: прокуратура завела дело
В Кропивницком прокуратура занялась сотрудниками местного морга, по вине которых были перепутаны тела двух умерших женщин. Несколько лет назад похожий случай произошел в Одессе.
Как сообщает «Утренний город», 4 февраля родные похоронили в Кропивницком 69-летнюю женщину, которая долго болела. Одна из дочерей умершей заподозрила, что в гробу лежит не ее мать, а посторонняя женщина, лицо которой было накрыто вуалью. Тем не менее, похороны состоялись.
А 5 февраля родные уже второй женщины убедились, что им выдали тело совершенно постороннего человека. Оказалось, что семьям выдали не тех покойников по вине сотрудников морга. Тело первой пенсионерки планируют эксгумировать, а вторую похоронили ее настоящие родственники.
Кировоградская местная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту ненадлежащего исполнения работниками морга и ритуальной службы своих профессиональных обязанностей (ч. 1 ст. 367) УК Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», похожий случай произошел и в Киевской области — эксклюзивный материал о том, как фастовская ритуальная служба перепутала покойников, читайте на нашем сайте.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...