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В Киеве из обменника украли 9 миллионов: стали известны подробности

16:33 6 февраля 2020 549
обменник
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве раскрыли крупную кражу из пункта обмена валют. В ночь на 29 января обменник был разграблен, воры унесли крупную сумму валюты, хранившуюся в сейфе. Был украден эквивалент девяти миллионов гривен.

4 февраля предполагаемого вора задержали. Мужчина оказался ранее судимым: в тюрьму он попал в 2011 году и только в 2019-м освободился. После кражи мужчина рассчитывал отсидеться в Черниговской области и дождаться, чтобы о громком деле забыли, а расследование зашло в тупик. Часть денег взломщик успел потратить, купив внедорожник. Транспортное средство и остаток похищенной суммы были изъяты.

У сотрудницы обменника было алиби на ночь ограбления, но женщину это не спасло. Гражданка тоже попала под подозрение. По версии следствия, именно женщина выбрала благоприятную для преступления дату, когда в сейфе обменника скопится крупная сумма. Также предполагают, что женщина передала сообщнику дубликаты ключей от дверей и сейфа и пароль от сигнализации, чтобы вор смог беспрепятственно проникнуть в пункт обмена валют.

Как сообщила прокуратура Киева, мужчину сейчас подозревают в краже и в отмывании преступных доходов. Женщина проходит по делу как соучастница. Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве ограбили валютный обменник на Борщаговке, а до этого нападению подвергся пункт обмена на Голосеевском проспекте.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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