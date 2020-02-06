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Афера с паркингом: бывшего главного архитектора Киева отпустили на поруки нардепов
Бывший главный архитектор Киева, сейчас находящийся под следствием, не будет сидеть в СИЗО. Суд отпустил Сергея Целовальника на поруки двух народных депутатов (от фракций «Слуга народа» и «ОПЗЖ») и коллеги-архитектора.
Специализированная антикоррупционная прокуратура надеется обжаловать решение суда и настаивает, что Целовальника нужно взять под стражу, назначив залог 10 млн гривен.
Напомним, Целовальника уволили с поста главного архитектора столицы еще в 2005 году. Под следствием экс-чиновник оказался 30 января 3020 года — НАБУ начало расследование дела о «пропавшем» школьном бассейне в Киеве. По условиям договоренностей от 2005 года у учеников школы № 130 на ул. Большой Васильковской должен был появиться бассейн. Вместо этого на выделенном участке в 2013 году был построен паркинг. Паркоместа были выкуплены жителями соседних элитных новостроек.
Следствие решило, что провернуть аферу с заменой бассейна на паркинг не удалось бы без содействия главного архитектора города. Под следствием оказались Целовальник и директор фирмы — застройщика. Им инкриминируется злоупотребление властью (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Фото budport.com.ua
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