Китайский коронавирус может обрушить мировую экономику: пострадает ли Украина

Деньги

Весь мир со страхом наблюдает за стремительным распространением китайского коронавируса. И хотя его носителей в Украине пока не выявили, косвенно эпидемия уже затронула нашу страну, если не в медицинском, то в экономическом аспекте. О том, как смертельный вирус может повлиять на мировую экономику, возможен ли мировой финансовый кризис и как он отразится на Украине, «ФАКТЫ» спросили у экспертов.

«Украинская экономика может пострадать от падения мировых цен на экспортные товары»

— Потери мировой экономики от эпидемии можно разделить на две составляющие, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров. — Есть прямые потери, из-за того, что миллионы людей в данный момент находятся на карантине и не работают. Снижается потребительская активность. С другой стороны, страдают контрагенты по торговле и производству по всему миру. Ведь мир сегодня глобален. В конечном товаре, произведенном, допустим, в Аргентине, могут находиться детали, которые как раз и производят те заводы, которые сейчас в зоне карантина. И пусть в стоимостном выражении доля этих товаров может быть всего 5%, но из-за их отсутствия способна остановиться вся производственная цепочка — и завод в Аргентине, и его поставщики, которые производят 95% деталей в разных странах.



В то же время сейчас сложно оценить масштабы происходящих в Китае событий в связи с некоторыми национальными особенностями.

— В Китае выходные до 10 февраля, и что там реально происходит, никто точно не знает, — сообщил «ФАКТАМ» член «Украинского общества финансовых аналитиков» Василий Невмержицкий. — Только после окончания новогодних каникул можно будет понять — работают у них полноценно заводы и фабрики или нет. Парализованы ли таможенные органы и крупные города-порты, в которых происходит отгрузка товара для поставок по всему миру? То, что людей нет на улицах из-за вируса, это, думаю, преувеличение прессы. Так всегда бывает в период китайского Нового года — все разъезжаются по домам, по провинциям, никто не работает, да и на улицах люди активно не гуляют. Это семейные праздники. А вот что произойдет, когда китайцы, которые приехали на родину, начнут разъезжаться назад по всему миру, будем смотреть.

Но нас в первую очередь волнует, окажет ли эпидемия влияние на экономику Украины.

— Что касается Украины, то, к сожалению или счастью, наша экономика не так сильно зависит от мировых проблем, — считает Михаил Федоров. — Причина банальна — она не находится в такой степени интенсификации, как экономика более богатых стран. Наше производство не так сильно интегрировано в глобальные процессы. И условный завод в Аргентине, скорее всего, не имеет украинских поставщиков, которые могут пострадать от остановки производственной цепочки.

И самое главное — в Украине нет такой долговой проблемы, какая есть в мире. Наша финансовая система уже сгорела в прошлые годы, а пепел не горит. К примеру, средний долг украинцев по кредитам сегодня составляет около 5 тысяч гривен, что примерно равно половине месячной зарплаты или 5% от ВВП. Для сравнения: у американцев средний долг по кредитам превышает 40 тысяч долларов, равен почти годовой зарплате и составляет более 65% от ВВП.

Украина может пострадать лишь от падения мировых цен на свои экспортные товары из-за снижения спроса на них. По остальным факторам влияние мировых проблем на нашу экономику минимально. Но и в этом ключе у Украины есть «козырь». Ведь власти других стран не станут бездействовать в условиях угрозы экономического кризиса. Они, скорее всего, помогут своим экономикам путем вливания денег — грубо говоря, будут печатать деньги. Китай, например, уже так и поступил: из-за коронавируса влил в экономику 1,2 триллиона юаней, и мировые финансовые рынки вновь стали расти. А это значит, что угроза обвала цен на наши экспортные товары минимальна.

Экономика Украины, условно говоря, привита своим экономическим кризисом прошлых лет. Все, что могло упасть и сгореть, у нас упало и сгорело, экономика находится на очень низкой базе. А эта низкая база и есть иммунитет от мировых кризисов, — отметил Михаил Федоров.

«Инвесторы массово побегут из Украины, выводя свои капиталы»

Есть и менее оптимистические прогнозы.

— Экспорт нашей продукции в Китай за 11 месяцев 2019 года исчисляется 3,2 млрд долларов, а импорт из Китая — 8,4 млрд долларов. То есть мы ввозим из Китая товаров на 5,2 миллиарда долларов, — напомнил Василий Невмержицкий. - Среди наших торговых партнеров Китай занимает первое место. Мы поставляем туда зерно, дерево, металл. Падение спроса со стороны Поднебесной приведет к падению мировых цен на экспортируемые Украиной товары. Значит, наши экспортеры получат меньше валютной выручки. Им придется искать новые рынки сбыта, а там уже работают другие страны. Значит, их надо будет с этих рынков вытеснять, причем добиться этого можно только ценой и качеством. В итоге сальдо торгового баланса Украины уйдет в минус. А это недополученные налоги и сокращение рабочих мест.

Не забывайте и об инвесторах, которые в последнее время активно вкладывали деньги в украинские облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В описанной ситуации они начнут массово бежать из Украины, выводя свои капиталы. Для инвесторов есть определенные экономические индикаторы, при появлении которых они оперативно уходят с рынка развивающихся стран.

Конечно, для нас есть плюс в складывающейся ситуации — это падение цен на газ и нефть. Однако нам нужна валюта, постоянно поступающая в страну, в том числе для возврата уже имеющихся долгов, — отметил Василий Невмержицкий.

Стоит отметить, что в последнее время все чаще звучат прогнозы о надвигающемся мировом финансовом кризисе. Может ли эпидемия стать дополнительным толчком к нему?

— Нынешняя ситуация с распространением вируса может принести косвенные экономические потери, которые, возможно, потенциально даже больше, чем прямые, — считает Михаил Федоров. - Мир сегодня утопает в долгах, и десятки миллионов людей в Китае, находящихся в карантине, имеют долги. Кредит не спит, и неважно, работаете вы или нет, — проценты капают. Почти наверняка этим людям в перспективе будет сложнее обслуживать свои долги. А это приведет к просрочкам и ухудшит качество банковских активов, которые в мире сегодня тоже очень сильно переплетены.

Еще до кризиса многие эксперты, в том числе в МВФ, считали главной угрозой как раз долговую проблему. Поэтому есть риск, что рост плохих долгов из-за простоя в работе десятков миллионов людей может стать той последней каплей, которая и вызовет цепную реакцию на долговом рынке в мире. Но это, конечно, не однозначно, это просто риск, который может случиться, а может и не случиться, — подчеркнул Михаил Федоров.

Стоит напомнить, что аналитики Всемирного банка опубликовали свой очередной прогноз, в котором предупредили о надвигающемся четвертом мировом долговом кризисе. Эксперты отметили, что предыдущие три волны накопления долгов в основном закончились финансовыми кризисами во многих развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой, к которым сейчас относится и Украина.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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