Политика

"История очень серьезная": Зеленский отреагировал на обыски у журналистов "1+1"

Президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал обыски, проводимые Службой безопасности Украины в здании телеканала «1+1» и по месту расположения сопричастных редакций. Глава государства заявил, что об обысках знает, очень сожалеет, но вмешиваться в работу СБУ не будет.

«Мне очень жаль, я не могу вмешиваться в их следственные действия — это уже перебор», — приводит слова Зеленского УНИАН.

Президент утверждает, что об обысках узнал из СМИ, потом позвонил в СБУ, выяснил причину следственных действий. Был дан ответ, что обыски связаны с утечкой в медиа записей разговоров в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

«История очень серьезная из-за того, что это режимный объект… Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в интернет выбросил», — объяснил Зеленский.

Напомним, 5 февраля СБУ провела обыски в здании на ул. Куреневской, где располагаются редакции ряда программ телеканала «1+1». Кроме того, проведены обыски еще и у сотрудников правоохранительных органов — их проверяют на незаконное применение техсредств для «прослушки».

Обыски на телеканале «1+1» состоялись как раз накануне важного голосования в Верховной Раде. Что сподвигло силовиков устроить обыски именно 5 февраля, читайте в статье «ФАКТОВ» «Привет» Коломойскому и Дубинскому: что стоит за обысками на «плюсах» и зачем это Зеленскому.

Фото Офис президента Украины

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