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Политика

Обед на трибуне, драка и оружие под куполом: как Рада пыталась открыть рынок земли (эксклюзивные фото)

20:58 6 февраля 2020 628
день в Раде 6 февраля 2020
Инф. «ФАКТОВ»

Верховной Раде не удалось организовать обещанную «земельную ночь» и заставить депутатов проголосовать за закон о рынке земли. Заседание 6 февраля проходило на фоне потасовок в президиуме и блокирования трибуны. А в зале был замечен человек с плохо замаскированным оружием на поясе.

Фракции «Батьківщина» и ОПЗЖ с утра заблокировали трибуну Верховной Рады. Юлия Тимошенко заняла место спикера Дмитрия Разумкова, при этом до крови поранила руку и сломала микрофон.

В зале Верховной Рады был замечен охранник с оружием — это был телохранитель спикера парламента Разумкова. Сфотографировал вооруженного мужчину депутат Максим Саврасов.

Блокировщикам трибуны пришлось обедать, не отступая с занятых позиций.

Вести заседание пришлось заместителям председателя Рады. Тем более что Руслану Стефанчуку удалось проскользнуть на свое место в президиуме. Первый вице-спикер воспользовался тем, что депутаты отвлеклись на очередную потасовку.

Ближе к обеду Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту. Всего депутаты внесли более четырех тысяч замечаний и исправлений. Несмотря на продленный рабочий день, удалось рассмотреть лишь первые 148 правок. После этого было решено вернуться к земельному закону на следующем пленарном заседании.

За событиями в парламенте следил фотокорреспондент «ФАКТОВ» Сергей Тушинский.

Напомним, законопроект о земле с октября 2019 года дожидается второго чтения. Новый закон должен определить процедуру продажи земель сельхозназначения.

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