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Обед на трибуне, драка и оружие под куполом: как Рада пыталась открыть рынок земли (эксклюзивные фото)
Верховной Раде не удалось организовать обещанную «земельную ночь» и заставить депутатов проголосовать за закон о рынке земли. Заседание 6 февраля проходило на фоне потасовок в президиуме и блокирования трибуны. А в зале был замечен человек с плохо замаскированным оружием на поясе.
Фракции «Батьківщина» и ОПЗЖ с утра заблокировали трибуну Верховной Рады. Юлия Тимошенко заняла место спикера Дмитрия Разумкова, при этом до крови поранила руку и сломала микрофон.
В зале Верховной Рады был замечен охранник с оружием — это был телохранитель спикера парламента Разумкова. Сфотографировал вооруженного мужчину депутат Максим Саврасов.
Блокировщикам трибуны пришлось обедать, не отступая с занятых позиций.
Вести заседание пришлось заместителям председателя Рады. Тем более что Руслану Стефанчуку удалось проскользнуть на свое место в президиуме. Первый вице-спикер воспользовался тем, что депутаты отвлеклись на очередную потасовку.
Ближе к обеду Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту. Всего депутаты внесли более четырех тысяч замечаний и исправлений. Несмотря на продленный рабочий день, удалось рассмотреть лишь первые 148 правок. После этого было решено вернуться к земельному закону на следующем пленарном заседании.
За событиями в парламенте следил фотокорреспондент «ФАКТОВ» Сергей Тушинский.
Напомним, законопроект о земле с октября 2019 года дожидается второго чтения. Новый закон должен определить процедуру продажи земель сельхозназначения.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..