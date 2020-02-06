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Происшествия

Попавшегося на взятке чиновника из Кабмина решили отпустить под залог в миллион гривен

21:45 6 февраля 2020 65
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве Печерский суд определил судьбу чиновника Кабмина, задержанного 4 февраля при получении крупной взятки. Согласно решению суда, руководитель управления секретариата Кабмина арестован, но сможет выйти из СИЗО, уплатив залог.

Сумма залога оказалась вдвое меньше, чем та взятка, которую пытались передать чиновнику. Следователи Государственного бюро расследований задержали подозреваемого при попытке вручения двух миллионов гривен. Залог назначен в размере один миллион 552 гривни, сообщает ГБР.

Следствие считает, что 2,5 млн гривен чиновнику предназначались, чтобы тот отозвал судебные иски к подрядчику и подписал акты приема-передачи строительных работ. Должностному лицу сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, депутаты 4 февраля хотели провести еще одну реформу в Госбюро расследований и передать президенту право назначать руководителя бюро. Решение не было поддержано, вопрос отложен на неопределенный срок.

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