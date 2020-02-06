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«Реал» в матче с семью голами сенсационно вылетел из Кубка Испании (видео)

22:20 6 февраля 2020 236
Реал&nbsp;— Реал Сосьедад
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Лидер чемпионата Испании «Реал» сенсационно вылетел из розыгрыша Кубка страны, прервав свою 21-матчевую серию без поражений. В четверг, 6 февраля, подопечные Зинедина Зидана на родном «Сантьяго Бернабеу» в поединке ¼ финала уступили восьмой команде Ла Лиги «Реал Сосьедаду» — 3:4 (Марсело, 59, Родриго, 82, Начо, 90+3 — Эдегор, 22, Исак, 54, 56, Мерино, 69).

Отметим, что в компенсированные минуты, хозяева поля, проигрывавшие во втором тайме — 0:3, сумели сократить отставание в счете до минимума. К тому же команда из Сан-Себастьяна доигрывала встречу в меньшинстве. Но, несмотря на поддержку трибун, «Реал» спастись не сумел. По иронии судьбы, к вылету мадридцев из турнира приложил ногу норвежский форвард Мартин Эдегор, контракт которого принадлежит… «Реалу».

Кстати, команда Зидана потерпела первое поражение в 2020 году и лишь третье в сезоне. В сентябре мадридцев в Лиге чемпионов удалось обыграть «ПСЖ» (3:0), а в октябре в чемпионате Испании — «Мальорке» (1:0).

Добавим, что еще две четвертьфинальные встречи Кубка Испании также принесли неожиданные результаты. «Гранада» выбила из турнира действующего обладателя трофея «Валенсию» — 2:1, в представитель второго дивизиона «Мирандес» оказался сильнее «Вильярреала» — 4:2.

Последний полуфиналист турнира определится 6 февраля в матче «Атлетик» — «Барселона».

Финальный поединок Кубка Испании состоится 18 апреля в Севилье.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» в поединке за Суперкубок Испании одолел «Атлетико».

Фото Twitter ФК «Реал»

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