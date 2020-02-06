Стиль жизни

Укреплять иммунитет и избавляться от всего лишнего в доме: лунный календарь на 10—16 февраля

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели, с 10 по 16 февраля 2020 года, когда лучше ухаживать за собой, заниматься спортом, стричься или идти в баню, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Ранее она составила лунную диету на февраль-2020.

10 февраля

Символ дня: лед

Характеристика: день, когда легко можно стать жертвой мошенников, бездумно согласившись с чужим мнением или пустив свои дела на самотек. Чтобы подобного не произошло, необходимо держать под контролем все — от рабочих проектов до собственных мыслей.

Бизнес и финансы: не рекомендуется приступать к реализации новых проектов, проводить серьезные финансовые операции и назначать деловые переговоры — общий язык с партнерами найти не удастся.

Личная жизнь: нежелательно назначать свидания — ожидаемого удовольствия они не принесут.

Здоровье: ни в коем случае нельзя заниматься самолечением — оно может нанести непоправимый вред.

Уход за внешностью: можно очищать кожу лица и тела, делать омолаживающие маски и водные процедуры. От посещения салона красоты лучше отказаться.

Спорт: день благоприятен для умеренной физической нагрузки.

Дом, сад, огород: необходимо сосредоточиться на мелких домашних делах.

11 февраля

Символ дня: паутина

Характеристика: энергетически тяжелый день, когда человека везде поджидает опасность. Лучше всего — если будет такая возможность — вообще не покидать свой дом или хотя бы как можно быстрее проехать от дома до работы и обратно, не вступая ни с кем не только в пререкания, но и в разговоры.

Бизнес и финансы: не стоит принимать на веру цифры и факты, даже если они придут из источника, который считается заслуживающим доверия. Возможно возвращение долгов, на которые — за сроком давности — вы уже успели махнуть рукой.

Личная жизнь: от участия в вечеринках и посиделках с друзьями лучше отказаться — велика вероятность ссоры, примирение после которой может быть невозможным.

Здоровье: особого внимания потребует желудочно-кишечный тракт и аппендикс.

Уход за внешностью: стрижка может значительно улучшить внешний вид.

Спорт: от занятий спортом лучше отказаться: в этот день существует большой риск получить травму.

Дом, сад, огород: день благоприятен для любой домашней работы.

12 февраля

Символ дня: орел

Характеристика: день, когда можно начинать любые новые — даже самые сложные — проекты.

Бизнес и финансы: успех ждет любые финансовые операции. Можно — и нужно! — разговаривать с начальством о новой должности и повышении зарплаты. Можно отправляться в командировку, она тоже будет удачной.

Личная жизнь: не стоит выяснять отношения с близкими людьми, это может плохо сказаться на совместном будущем.

Здоровье: худшее, что можно сделать в этот день, это заняться самолечением. Почувствовав себя плохо, необходимо сразу же обратиться к врачу.

Уход за внешностью: желательно посетить баню или сауну, провести сеанс массажа. От похода в парикмахерскую лучше отказаться.

Спорт: нежелательны нагрузки на позвоночник.

Дом, сад, огород: нельзя допускать даже случайного повреждения рассады. Можно заниматься домашними делами любой сложности.

13—14 февраля

Символ дня: колесница

Характеристика: 21-й лунный день, который продлится почти двое суток, будет особенно благоволить к людям творческих профессий — актерам, режиссерам, поэтам, композиторам и художникам. Впрочем, те, кто далек от творчества, но используют в своей работе креатив, тоже могут надеяться на удачу.

Бизнес и финансы: возможны интересные профессиональные и бизнес-предложения, от которых не стоит отказываться.

Личная жизнь: можно встречаться с людьми из прошлого — друзьями детства, одноклассниками, однокурсниками или коллегами с прежней работы.

Здоровье: особенно внимательно следует следить за состоянием печени — не стоит нагружать ее вредными для нее продуктами: жирными, солеными, перчеными, жареными блюдами. Необходимо также отказаться от алкоголя и сильнодействующих лекарств.

Уход за внешностью: удачный день для смены имиджа.

Спорт: рекомендуется массаж, баня и контрастный душ. Физическая нагрузка должна быть умеренной.

Дом, сад, огород: хороший день для любых домашних дел.

15 февраля

Символ дня: слон Ганеша

Характеристика: хорошее время для учебы, сдачи экзаменов, неординарных идей и принятия важных решений.

Бизнес и финансы: день неблагоприятен для торговых операций и деловых переговоров.

Личная жизнь: не стоит обманывать близкого человека: ложь все равно выйдет наружу, а наладить отношения уже не удастся.

Здоровье: болезнь, начавшаяся в этот день, может привести к серьезным осложнениям, поэтому при первых же симптомах необходимо сразу же обратиться к врачу.

Уход за внешностью: хороший день для похода в салон красоты.

Спорт: показаны интенсивные физические нагрузки, но с одним условием — они не должны касаться позвоночника — поднимать штангу категорически не рекомендуется.

Дом, сад, огород: домашними делами рекомендуется заниматься без энтузиазма.

16 февраля

Символ дня: крокодил Маккара

Характеристика: день, когда возможно разрушение прошлого ради будущего, что не всегда дается легко — процесс может оказаться болезненным, но его придется перетерпеть.

Бизнес и финансы: необходимо следить за словами — неосторожное слово может стать причиной профессиональных неудач и материальных убытков.

Личная жизнь: брак, зарегистрированный в этот день, продлится недолго.

Здоровье: причиной заболеваний может стать ослабление иммунитета, поэтому стоит позаботиться о его укреплении.

Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами, маникюра и педикюра лучше отказаться.

Спорт: хороший результат дадут упражнения на свежем воздухе.

Дом, сад, огород: поливать рассаду рекомендуется умеренно. Уборке в доме должно сопутствовать избавление от всего лишнего.

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Фото — Alamy stock photo



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