Происшествия

В Одесской области в снежном заносе застрял автобус с 30 детьми (фото)

Первый за эту зиму снег в Одесской области, доставил немало хлопот: на юге региона дороги замело практически полностью, транспорт заблокирован, электричества нет. В снежном заносе в Ренийском районе, в четверг, 6 февраля, застрял автобус детьми, ехавшими из Николаева на футбольный турнир в Румынию. Напомним, из-за непогоды под Одессой остались без электричества около 200 населенных пунктов.

«Полицейские вместе с сотрудниками ГСЧС помогали выбраться из снежного плена юным спортсменам из Николаева. Автобус „Скания“, в котором 28 детей и 13 взрослых направлялись на турнир по футболу в румынский город Брашов, застрял в сугробах», — рассказали в региональном главке Нацполиции.

В полицейском главке добавили, что в связи с осложнением погодных условий ограничено движение многоосных грузовых транспортных средств на автодороге государственного значения М-15 Одесса — Рени (на Бухарест). Также из-за сильного снега и заносов в районе села Спасское Татарбунарского района закрыто движение между городами Татарбунары и Измаил.

Как отмечается, на автодорогах области работает 129 полицейских патрулей, 70 из них несут службу на стационарных постах, выставленных на выездах из населенных пунктов и на трассы государственного значения. Еще 59 автопатрулей контролируют движение непосредственно на дорогах региона.

В связи со сложными метеоусловиями на пяти автодорогах Одесской области движение закрыто, а на ряде участков — ограничено.

«Движение закрыто на дорогах КПП Виноградовка — Болград, Болград — Кубей — Арциз, Приморское — Желтый Яр — Татарбунары, подъезд к пгт Сергеевка, Новые Трояны — Кубей. Также для грузовых автомобилей закрыт проезд на трассе Одесса — Рени (на Бухарест)», — сообщили в обладминистрации.

Как отмечается, Служба автомобильных дорог привлекла к очистке трасс 74 единицы техники и 86 человек.

В региональном главке ГСЧС сообщили, что спасатели с самого утра 6 февраля неутомимо преодолевают последствия непогоды.

«Так, на автодороге Сарата — Кулевча спасатели изъяли из сугробов и транспортировали на трассу несколько автомобилей, которые снесло на обочину. Похожие случаи произошли и на автодорогах Рени — Лиманское, Белгород-Днестровский — Монаши, Измаил — Старая Некрасовка и, Измаил — Богатое, на участке между с. Сафяны и с. Богатое», — сообщили в «спасательном» главке.

В Измаиле из снежных заносов вроде бы не могут выбраться даже вездеходные «Нивы».

Вследствие сильного ветра, налипания мокрого снега и обледенения массово отключаются от электроснабжения населенные пункты.

По состоянию на 14:00 обесточенными в остаются 179 населенных пунктов. Повреждены 183 линий и 2225 трансформаторных подстанций.

В районных центрах — городах Килия и Вилково квартиры в многоэтажках оборудованы электроотоплением, поэтому сейчас у некоторых местных жителей отсутствует еще и тепло.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что что из-за сложных погодных условий закрыт международный аэропорт «Херсон».

Погодный апокалипсис обрушился и на Днепропетровскую область.

В связи с резким ухудшением погоды правоохранители рекомендуют водителям использовать мобильное приложение «My Pol», в котором можно автоматически передать свои данные и координаты полицейским.

Фото ДСНС и Нацполиции

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