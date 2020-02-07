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Морозы усилятся: синоптики предупредили о похолодании к концу недели
С 7 февраля морозы в Украине будут усиливаться, а снегопады постепенно прекратятся. В субботу, 8 февраля, похолодание проявится особенно сильно, а со следующей недели можно ждать новой «теплой» волны с мокрым снегом и возвращением дневных температур ближе к 0 градусов.
День 7 февраля будет ветреным. Ожидаются порывы до 20 м/с. Спасатели объявили «желтый» уровень опасности. По всей Украине возможны небольшие осадки.
8 февраля снегопады прекратятся, зато ударят морозы. Ночью ожидается до 7−13° мороза, а в Карпатах и все 16 градусов ниже нуля. Морозной погода останется и днем. В Украинском гидрометцентре прогнозируют до −1…−6° в светлое время суток.
9 февраля заморозки немного ослабнут. Наиболее суровые морозы останутся в горных районах и в восточных областях. Там ночью до -13°, днем 3−5° мороза. А в западных и центральных областях начнется оттепель с повышением температуры днем до +5 градусов.
Напомним, из-за погодных капризов в последние дни пострадали южные области. Повалены деревья и уличные рекламные конструкции, на трассе Одесса — Рени пришлось запретить движение грузового транспорта. Закрыт аэропорт «Херсон», а два рейсовых автобуса застряли в сугробах.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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