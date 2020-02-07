- 08:26 Толстый кот насмешил сеть попытками пролезть между прутьями калитки
- 08:18 Число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере в Японии значительно возросло
- 08:06 «Сникеры папы» и толстая подошва: названы самые модные кроссовки сезона
- 08:05 «Динамо» — «Борац»: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
- 07:56 Оказалось, что только чиновники ОГА сдают четыре тысячи видов отчетов, которые никому не нужны, — Дмитрий Дубилет
- 07:50 «Палата №6»: сеть взбудоражило видео «патриотического» танца россиянок
- 07:50 В здание парламента в Лондоне пробралась лиса: зверя пришлось выдворять полицейским
- 07:32 Муссовый десерт на День святого Валентина: легкий рецепт
- 07:24 Повышенное давление грозит инфарктом или инсультом: какие еще органы могут пострадать
- 07:13 Морозы усилятся: синоптики предупредили о похолодании к концу недели
- 07:03 Контроль над счетами украинцев ужесточили: что нужно об этом знать
- 06:55 "Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым
«Палата №6»: сеть взбудоражило видео «патриотического» танца россиянок
В России начинается подготовка к масштабным празднованиям Дня победы. В народе это явление получило меткое название «победобесие». Учитывая, что дата знаковая — 75-летие, и живых свидетелей войны уже можно не стесняться, масштабы победобесия обрели невиданный размах.
В Новочеркасске (Ростовская область) местные жительницы записали для ветеранов видео с танцем на батутах. Девушки в военной форме и с макетами винтовок задорно скакали под песню Иосифа Кобзона «День победы».
Господи Боже мой. И ведь сейчас только 6 февраля. Что же будет твориться ближе к 9 мая?— Alexey Navalny (@navalny) February 6, 2020
Такой же танец спляшут Соловьев, Симоньян и Кеосаян? pic.twitter.com/c3hYttOcdo
В соцсетях девушек жестко высмеяли, назвали пациентками отделения для буйных и посоветовали найти хорошего медицинского специалиста.
В то же время комментаторы признаются, что искренне опасаются приближающегося 9 мая, глядя на трэш и угар, которым сопровождаются празднования в России.
В комментариях к видео выяснили, что танец на батутах готовился и демонстрировался к прошлому дню победы, но прославились девушки только сейчас, когда на номер обратили внимание в социальных сетях.
Напомним, в 2019 году празднования 9 мая в России запомнились танцем на шесте «для ветеранов», задорным тверком на памятнике погибшим солдатам, автопробегом «На Берлин».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».