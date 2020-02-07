«Палата №6»: сеть взбудоражило видео «патриотического» танца россиянок

Мир

В России начинается подготовка к масштабным празднованиям Дня победы. В народе это явление получило меткое название «победобесие». Учитывая, что дата знаковая — 75-летие, и живых свидетелей войны уже можно не стесняться, масштабы победобесия обрели невиданный размах.

В Новочеркасске (Ростовская область) местные жительницы записали для ветеранов видео с танцем на батутах. Девушки в военной форме и с макетами винтовок задорно скакали под песню Иосифа Кобзона «День победы».

Господи Боже мой. И ведь сейчас только 6 февраля. Что же будет твориться ближе к 9 мая?

Такой же танец спляшут Соловьев, Симоньян и Кеосаян? pic.twitter.com/c3hYttOcdo — Alexey Navalny (@navalny) February 6, 2020

В соцсетях девушек жестко высмеяли, назвали пациентками отделения для буйных и посоветовали найти хорошего медицинского специалиста.

В то же время комментаторы признаются, что искренне опасаются приближающегося 9 мая, глядя на трэш и угар, которым сопровождаются празднования в России.

В комментариях к видео выяснили, что танец на батутах готовился и демонстрировался к прошлому дню победы, но прославились девушки только сейчас, когда на номер обратили внимание в социальных сетях.

Напомним, в 2019 году празднования 9 мая в России запомнились танцем на шесте «для ветеранов», задорным тверком на памятнике погибшим солдатам, автопробегом «На Берлин».



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