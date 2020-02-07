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Гибель Коби Брайанта: стало известно, где и когда простятся с легендой НБА (фото)
Церемония прощания с легендарным баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом и еще восемью людьми, погибшими 26 января в крушении вертолета в США (в том числе 13-летней дочерью спортсмена Джианной), состоится 24 февраля, сообщает LA Times.
По данным источника, мероприятие пройдет на домашней арене «Лейкерс» Staples Center, где в свое время 20 сезонов блистал баскетболист. По информации источника, дату прощания согласовали с вдовой баскетболиста Ванессой, родными остальных жертв авиакатастрофы, руководством «Лос-Анджелес Лейкерс» и владельцами арены. Число мест на траурной церемонии будет ограничено.
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К слову, школьная команда Джианны Брайант вывела из обращения 2-й номер, под которым выступала дочь легенды НБА. Кроме того, команда Леброна Джеймса выступит на Матче всех звезд НБА под 2-м номером в честь Джианны, а команда Янниса Адетокумбо будет играть под 24-м номером в честь Кобе.
Коби Брайант с дочерью Джианной
Напомним, частный вертолет 41-летнего Брайанта, который засняли за полчаса до крушения, разбился в Калифорнии.
Отметим, что Коби за 20 лет игровой карьеры в НБА был верен лишь одному клубу — «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с «озерными» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (в 2000-м, 2001-м, 2002-м, 2009-м и 2010-м), а в составе сборной США дважды завоевал «золото» Олимпийские игры (в 2008-м и 2012-м). Свою звездную карьеру «Черная Мамба» завершил в 2016 году.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что названа причина крушения вертолета с Коби Брайантом на борту.
Фото Getty Images
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