Шоу-бизнес

В Одессу на гастроли не пустили актеров из России

Очередной группе российских актеров запретили въезд в Украину. Запрет будет действовать десять лет, поскольку вместо того, чтобы смириться с решением пограничников, россияне попытались пробраться в нашу страну через другой пункт пропуска.

Группа актеров была остановлена на границе Украины и Молдовы. Артисты рассказали, что 7 февраля собираются дать спектакль в Одессе в Театре музыкальной комедии им. Водяного. В афише на эту дату действительно была указана лирическая комедийная постановка «Идеальный свидетель» при участии Павла Баршака, Елены Кориковой и Игоря Ливанова.

При проверке оказалось, что двое участников труппы предварительно посещали оккупированный Крым, где участвовали в съемках фильма. Пограничники объявили любителям ездить в Крым не по украинским правилам, что теперь их ждут санкции: три года запрета на въезд на украинскую территорию. Актеры не захотели смириться, что стали невъездными, и попытались проникнуть в Украину через другой пункт пропуска. Быстрая проверка по общей базе раскрыла обман, россиянам продлили запрет на въезд до 2030 года.

Еще четверо участников той же актерской труппы в Крыму не засветились, но за попытку обмана пограничников были стали невъездными на три года.

Госпогранслужба не уточняет имена тех, кому закрыла въезд, но согласно данным базы «Чистилище» сайта «Миротворец» наиболее вероятно, что с запретом столкнулись Павел Баршак и Елена Корикова. Они сознательно нарушили украинские правила, когда посещали Крым для съемок в фильме и участия в спектаклях.

Напомним, ранее въезд в Украину запретили певцу Валерию Сюткину за поддержку российской аннексии Крыма. Из-за поездок в Крым стал невъездным в Украину актер Виктор Логинов из сериала «Счастливы вместе».

Фото 048.ua



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