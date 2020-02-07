Пушилину предрекли судьбу Захарченко: главаря "ДНР" может спасти СБУ

Украина

После замены Кремлем кураторов на оккупированном Донбассе для главаря «ДНР» Дениса Пушилина наступили тяжелые времена. Его могут вывезти в Москву и там арестовать, а могут и просто ликвидировать как предшественника. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» озвучил военный обозреватель Юрий Карин.

По мнению Карина, в Кремле могут попытаться использовать Пушилина как источник компромата на прежнюю команду кураторов.

«У «сурковской» команды и среди «его людей» на оккупированных территориях Донбасса с лета прошлого года паника. Ведь они и без расследований все понимают. Именно в таком контексте и следует рассматривать дальнейшую судьбу Дениса Пушилина — скорее всего, в лубянских кабинетах он будет петь арию «Сурков», как лучший оперный певец. Но, чисто теоретически, может избежать участи своего предшественника Александра Захарченко. При некотором раскладе еще и на своей должности останется, если, конечно, будет хорошо «петь», — объяснил военный обозреватель.

В описанном случае Пушилин рискует тем, что будет ликвидирован своими бывшими начальниками. А в этом случае путь для отхода один — сбежать в Киев и сдаться СБУ.

«Прошлые кураторы могут и чаю с «Новичком» налить… Местные даже говорят, что его (Пушилина) заподозрили в подготовке к побегу в Киев. По программе «Вернись домой», — рассказал Карин.

Напомним, в феврале стало известно, что Кремль отправил на оккупированный Донбасс бывшего вице-губернатора Иркутской области Владимира Пашкова. В террористической «ДНР» Пашкову дали пост «премьер-министра», убрав Александра Ананченко.

Что дальше ждет оставшегося не у дел главаря «ДНР», читайте в интервью Юрия Карина «ФАКТАМ»: «Пушилин может сбежать в Киев, а „ДНР“ — „ЛНР“ Путин хочет оставить без денег».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter