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Азаров и Захарченко живут на Рублевке: в сети показали фото элитных имений чиновников времен Януковича

11:45 7 февраля 2020 254
рублевка
Инф. «ФАКТОВ»

Российское издание «Проект» составило карту элитных особняков на подмосковной Рублевке. Среди имений нашлись особняки бывшего украинского премьера Николая Азарова и бывшего главы МВД Виталия Захарченко.

Как выяснили журналисты, сравнительно небольшие участки — 15 соток — в поселке Жуковка записаны на жену экс-премьера Людмилу Азарову. Намного более внушительные угодья принадлежат невестке Азарова Лилии (99 соток). Также нашлась и недвижимость самого Николая Азарова — в 2015 году ему были выданы в аренду участок 47 соток и особняк на территории оздоровительного комплекса «Рублево-Успенский» в Петрово-Дальнем. Комплекс относится к недвижимости управления делами президента РФ.

Коттеджи в «Рублево-Успенском»

дача

имение

имение

Недвижимость Виталия Захарченко записана на его бывшую жену Людмилу. После расторжения брака и раздела имущества 37 соток земли отошли экс-супруге. Рядом с Захарченко живет главком Военно-космических сил РФ.

Дом Захарченко

дом захарченко

Напомним, ранее журналисты показали, как живет в оккупированном Крыму Людмила Янукович. Супруга сбежавшего в Россию экс-президента поселилась в особняке в поселке Отрадное. В имении есть собственный галечный пляж и охрана.

Фото rublevka.proekt.media, scandaly.ru

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