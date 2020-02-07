Новые тренды в стрижках, окрашивании, укладках: идеи для Дня святого Валентина (фото)

Стиль жизни

День святого Валентина не за горами. Уже сейчас важно продумать наряд, прическу и маникюр. Особое внимание следует уделить волосам, чтобы стрижка и окрашивание были в тренде. Это же касается и укладки. О новых трендах в праздничных прическах «ФАКТАМ» рассказала стилист Ольга Мачарова.

— Ольга, стоит ли тонировать волосы непосредственно накануне праздника?

— Если ваш оттенок вам не нравится, то, конечно. Красивый стильный тон — основа прически. К тому же при тонировании волосы не только приобретают цвет, но и насыщаются необходимыми компонентами, которые их укрепляют, предотвращают ломкость и сухость. Волосы становятся гладкими и блестящими.

— Часто ли девушки кардинально меняют внешность накануне Валентинова дня, чтобы удивить любимого?

— Нет. И я бы не советовала прибегать к кардинальным переменам перед праздником. Другое дело удивить любимого изысканной прической, которая идеально подчеркнет ваши достоинства и уникальность.

Актуальны довольно сложные оттенки, которые содержат в себе как теплые нотки, так и холодные

— Что ультрамодно в стрижках и окрашивании?

— В этом году останется популярным всем полюбившийся боб средней длины и более короткие его варианты, а также стоит вспомнить такие стрижки, как гарсон и паж. Они возвращаются в новых современных интерпретациях. В окрашивании по-прежнему актуальны сложные техники окрашивания (airtouch, handtouch, балаяж…), которые позволяют их обладательницам реже посещать салон красоты, обходясь тонированием волос раз в месяц. Актуально и окрашивание, где сочетаются несколько очень близких между собой оттенков. Такая техника визуально добавляет объем волосам и многогранность цвета.

У блондинок и русых шатенок преобладают натуральные тона и теплая гамма оттенков (к примеру, карамель, медь). Брюнетки же остаются верны черному как смоль с металлическим блеском. Актуальны довольно сложные оттенки, которые содержат как теплые нотки, так и холодные. Можно выделить и пару цветов, которые обретут былую популярность. В блонде — это розовый и лавандовый оттенки, а в палитре более темных — махагон.

Мелкие локоны легкие и романтичные

— Как стильно уложить волосы к празднику?

— Укладка с эффектом мокрых волос достигла вершины своей популярности. Прическа может иметь вид как очень мокрых и гладко зачесанных назад волос, так и эффект слегка влажных волос с ярко выраженными текстурными прядями. Подобные прически создаются с помощью большого количества стайлинга — такого, как гель, воск, лак. «Мокрые» укладки можно делать на волосах любой длины, Они отлично сочетаются как с деловым костюмом, так и с вечерним платьем. Популярными остаются голливудская волна и легкие, будто немного раскрутившиеся локоны. Отличительной чертой в этом году у всех видов локонов будет безупречная гладкость и блеск. Данные укладки применимы на всех длинах волос, кроме ультракоротких. Еще одно новое течение, которое стремительно набрало популярность как в стиле одежды, что подтверждают модные показы в Париже, так и в прическах — это стиль урбан. Прическа в этом стиле выглядит так, как будто её сделали наспех, но при этом имеет завершенный образ.

Прическа в стиле urban. Волосы выглядят немного небрежно, будто на укладку ушло всего пару минут

— Актуальные ли косы?

— Да, и прически на их основе. Также хочу дать совет любительницам романтических мелких кудрей. Теперь они не мегапышные, а имеют более четко очерченные завитки, тем самым объем данной укладки уменьшился до умеренного.

— А что является антитрендом?

— Все, что выглядит неестественно — например, неправильно нарощенные волосы. Неактуальны стрижки с ярко выраженной асимметрией. И, конечно, моветон — неухоженные волосы.

— Какой декор для волос в моде?

— Очень широко используется жемчуг. С его помощью можно элегантно подчеркнуть прическу. Также сейчас актуальны стразы. Такие сверкающие украшения нужно использовать очень аккуратно, чтобы образ не превратился из изысканного в вычурный. Нельзя не упомянуть украшения из металла. Это могут быть как разнообразные цепи, так и украшения в виде изящной веточки, пера или различных геометрических фигур. Их чаще всего предпочитают в золотистом варианте, но также актуальны бронза и серебро.

Не теряют популярность нити и шнурок из кожи. Нити используют преимущественно плотные, как жгуты. Ими замысловато переплетают пряди в прическе или вплетают в косы.

Аксессуары из жемчуга могут элегантно подчеркнуть прическу

— Как лучше сочетать укладку с нарядом?

— Важна гармония. Это главный критерий.

— Какие женские прически и окрашивания нравятся мужчинам, а какие нет?

— Большинство мужчин предпочитают натуральность во внешности женщины. Прическа не исключение. Сегодня есть множество техник и способов окрашивания волос, основная задача которых подчеркнуть их естественную красоту, а также привлекательность черт лица, цвета кожи. То же касается и стрижек. Они подчеркивают силуэт, добавляют образу легкости, игривости, романтичности.

Ольга Мачарова: «Желаю всем обрести в своем сердце любовь!»

— Ольга, может ли прическа изменить судьбу женщин?

— В какой-то степени, думаю, да. Вы замечали, что со стильной прической чувствуете себя увереннее, что полны энергии и решимости? Когда человек принимает решение изменить свою жизнь, зачастую прибегает и к изменению своего внешнего вида — стиля одежды, прически. Конечно же, не сама прическа изменит судьбу человека, но она поспособствует ему на пути к переменам.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» накануне праздника?

— Любви! Она безгранична и всеобъемлюща. Любовь стимулирует нас совершать разные милые поступки для любимых и близких. Я желаю всем обрести в своём сердце любовь. Мир прекрасен и удивителен!

Ранее Ольга Мачарова рассказала «ФАКТАМ», какие прически делают женщину моложе.

Фото из альбома Ольги Мачаровой

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