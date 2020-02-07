Доллар стремительно дешевеет: прогноз курсов валют на 2020 год

Деньги

Если в течение января курсы иностранных валют постепенно росли, то с начала февраля стали резко падать. Только за последние два дня, со среды, 5 февраля, американская валюта подешевела на 27 копеек, а европейская — на 42 копейки. А с начала нынешней недели доллар потерял в цене 45 копеек, а евро — 62 копейки. Так, 7 февраля НБУ установил курсы на уровне 24,58 грн за доллар и 27,04 грн за евро. Основные иностранные валюты с начала недели подешевели и на наличном рынке — на 50−70 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,36 грн, а купить по 24,62 грн, евро сдают по 26,67 грн, покупают по 27,13 грн.

«Курс гривни укрепился и с утра в пятницу находится на отметке 24,51 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Гривня укрепляется на фоне сужения ликвидности системы. В то же время предложение доллара немного выросло, экспортеры и население, воспользовавшись моментом, проводят небольшие продажи для пополнения гривни. Поддержкой национальной валюты также является рассмотрение Верховной Радой во втором чтении земельного законопроекта.

Также позитивный фактор — сообщение о том, что Белорусь и Украина договорились о взаимно безразрешительной системе автомобильных перевозок. Подписанный сторонами документ может вступить в силу уже весной.

Вероятно, в ближайшие время гривня стабилизируется вблизи отметки 24,5 грн за доллар. Однако очередной виток укрепления гривни усилит проблемы экспортеров и ограничит бюджетные поступления", — считает Шевчишин.

О грядущем укреплении национальной валюты предупреждают и другие эксперты.

«За минувшую неделю доллар упал к гривне во всех сегментах валютного рынка на 1,4−2,1%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,92 до 24,58 грн (-1,4%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 25,03—25,05 до 24,50—24,53 грн (-2,1%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках упали за неделю с 24,83—25,10 до 24,36—24,61 грн (-1,9%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 1,1% до 1%.

Еще в прошлую пятницу доллар на межбанке рос. Торги понедельника также открылись ростом, выше отметки 25,1 грн, но после этого американская валюта сразу перешла к снижению и падала вплоть до первой половины дня пятницы.

На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,0−24,1 грн, а наличный доллар в банках — по 23,9−24,1 грн", — прогнозирует Иосуб.

Стоит отметить, что свои прогнозы относительно судьбы украинской валюты и развития отечественной экономики в нынешнем году обнародовали Национальный банк и независимые эксперты. В частности, на конференции Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) было заявлено, что прогнозный курс гривни к доллару на конец 2020 года — 24 грн за доллар, а на 2021 год — 25,5 грн за доллар.

«Что касается курса, то прошлый год мы закончили где-то на уровне 23,6−23,7 грн за доллар, средний курс был 25,8 грн за доллар, — сообщил президент Европейской бизнес-ассоциации Томаш Фиала. — В этом году мы ожидаем похожего укрепления, может, даже чуть существеннее. В конце года возможен курс 24 грн за доллар, а в следующем году — 25,5 грн. При этом хочу отметить, что среднее значение курса национальной валюты к доллару может быть даже немного крепче, чем 24 грн за доллар», — подчеркнул финансист.

Кроме того, в ЕБА считают, что рост ВВП Украины ускорится с 3,2−3,3% в 2019 году до 4% в 2020-м. Однако инфляция в нынешнем году вырастет с 4,1% до 5,2%.

По словам Томаша Фиалы, в Украине сейчас сложилась едва ли не лучшая макроэкономическая ситуация за последние 20 лет. Он считает, что рост экономики при укреплении гривни уже увеличил ВВП Украины с 90 млрд долларов в 2015 году до 150 млрд долларов в прошлом и, ориентировочно, до 175 млрд долларов в 2020 году. Это, в частности, позволило снизить государственный долг Украины с 80% ВПП до 51% ВВП. Хотя в 2021 году можно ожидать замедления роста экономики до 3,7% и ускорения инфляции до 6,1%.

Среди основных рисков для экономики Украины Томаш Фиала назвал возможный отказ Украины от сотрудничества с МВФ и ее зависимость от мировой конъюнктуры, особенно от цен на металлы и зерновые культуры.

Тем временем Национальный банк Украины обнародовал свой инфляционный отчет за январь 2020 года. Как говорится в документе, эффекты от укрепления курса гривни в 2019 году будут отображаться и в начале 2020 года. Вместе с невысокими ценами на энергоносители это будет удерживать инфляцию ниже целевого диапазона 5% в течение большей части 2020 года. В дальнейшем она несколько увеличится и будет находиться у показателя 5%. При этом экономический рост ускорится до 3,5% в 2020 году и около 4% в последующие годы — в результате смягчения монетарной политики, проведения структурных реформ и улучшения инвестиционного климата. Кроме того, сохранение интереса иностранных инвесторов к украинскому рынку и дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом позволят увеличить международные резервы Украины до более чем 32 млрд долларов.

В НБУ также отметили, что, по обновленным расчетам, реальный обменный курс был недооцененным в 2015—2017 годах. В то же время структурные характеристики экономики Украины согласуются с более крепким курсом гривни, чем ожидалось ранее. Поэтому, согласно новым оценкам, Национальный банк имеет возможность снизить учетную ставку более существенно, чем предполагалось ранее, — до 7%. А это даст банкам возможность предлагать более дешевые кредиты как для бизнеса, так и для граждан.

Стоит напомнить, что государство всерьез взялось за контроль финансового состояния своих граждан. Недавно Национальный банк изменил порядок раскрытия банковской тайны, упростив эту процедуру для следственных и контролирующих органов. Кроме того, вступает в силу закон, меняющий правила финансового мониторинга счетов украинских бизнесменов и граждан.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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