Происшествия

За час убили одного человека и покалечили еще троих: под Ровно поймали опасных воров

В городе Здолбунове Ровенской области задержали банду, отличившуюся невероятной жестокостью. Вечером 6 февраля преступники нагрянули в две квартиры, жестоко избивая хозяев. Не пожалели напавшие ни пенсионера, ни женщину преклонного возраста.

Подозреваемые уже задержаны. Это оказались местные жители, мужчины 31 и 27 лет. Пока что им предъявили умышленное убийство, два покушения на убийство и разбой. 8 февраля суд решит, останутся ли мужчины под стражей на время следствия.

Как сообщила полиция Ровенской области, первой нападению подверглась квартира на улице Заводской. Ворвавшись в помещение, преступники жестоко избили 46-летнего владельца жилья. Для 38-летнего мужчины, находившегося в квартире, травмы стали смертельными.

Через час полицию вызвали на улицу Цементников в том же районе. Судя по открывшейся картине, действовала та же банда. 60-летний мужчина и его 82-летняя теща были жестоко избиты и нуждались в медицинской помощи. Пострадавших госпитализировали.

Замначальника областной полиции Александр Панасюк рассказал «РадиоТрек», что у задержанных жителей Здолбунова уже были проблемы с законом, и сотрудничать со следствием мужчины не стремятся. Отправляясь на преступление, бандиты взяли с собой молоток. Предполагается, что именно им были нанесены смертельные удары. Что касается мотивов преступников, то, скорее всего, мужчинами двигала жажда наживы. Из квартиры жертвы пропали мобильные телефоны и деньги.

Напомним, ранее под Киевом банда ограбила дом известного врача, а в Херсоне домушники проникли в квартиру судьи и унесли оттуда деньги и другие ценности.

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