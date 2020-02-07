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Спорт

Украинские бадминтонисты готовятся к командному чемпионату Европы

13:14 7 февраля 2020 14
бадминтон
Инф. «ФАКТОВ»

11−16 февраля во Франции будет проходить командный чемпионат Европы по бадминтону среди женщин и мужчин, в котором примут участие и спортсмены сборной Украины.

Сейчас, во время тренировочного сбора в Киеве, первые ракетки Украины, входящие в топ-100 мирового рейтинга, а также спортсмены сборной Азербайджана по бадминтону активно готовятся к командному чемпионату Европы.

«Этот чемпионат — важный этап в отборе на Олимпийские игры в Токио, поэтому мы с командой и коллегами из Азербайджана тщательно готовимся. Мы также не прекращаем подготовку к личному чемпионату Европы по бадминтону, который пройдет в этом году в Киеве. Дома и стены помогают, поэтому готовимся показать высокий уровень!» — сказал действующий чемпион Украины по бадминтону Артем Почтарев.

На командном первенстве Европы мужчины поборются с командами из Финляндии, Норвегии, Португалии и Словении, а украинские бадминтонистки — со спортсменками из Болгарии, Венгрии и Уэльса. В борьбе за выход из группы украинцы сыграют по три одиночные и по две парные игры.

Напомним, 21−26 апреля в Киеве впервые пройдет чемпионат Европы по бадминтону — решающий турнир в квалификационном отборе на Олимпиаду в Токио.

Все игры чемпионата будут проходить в киевском Дворце спорта.

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