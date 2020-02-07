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На Винниковскую табачную фабрику зашел израильский инвестор, — посол Израиля Джоель Лион

14:58 7 февраля 2020 52
Посол Израиля Джоель Лион
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Несмотря на высокий уровень коррупции и недоверие к судебной власти, в Украине достаточно прозрачных и привлекательных для международных инвесторов бизнесов. Об этом в интервью «Захід.Нет» сообщил посол Израиля в Украине Джоель Лион.

По его словам, первым регионом, куда стал заходить большой израильский бизнес, стала Львовская область. Одно из главных условий сотрудничества — законная и прозрачная деятельность компаний. «Мой друг инвестировал в Винниковскую табачную фабрику. Это пример того, что израильтяне могут делать», — сообщил Джоель Лион.

При этом он высоко оценил усилия власти в направлении борьбы с коррупцией и реформирования судебной системы.

«Ваша страна все еще в круговороте изменений. Наши инвесторы побаиваются приходить сюда. Много компаний, которые торгуют на рынке акций, не могут позволить себе зайти в страну, где до сих пор существует коррупция. Вы потрясающе большую работу делаете за последние шесть месяцев для борьбы с коррупцией, реформирования судебной системы», — заявил посол.

Джоель Лион также отметил высокий потенциал для экономического сотрудничества Украины и Израиля. В частности, в направлении агро-, водного хозяйства, переработки ТБО: «Учитывая ваши ресурсы и наш опыт, мы можем делать великие вещи».

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