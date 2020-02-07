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Происшествия

18-летняя девушка в тире убила инструктора выстрелом в голову (фото)

16:19 7 февраля 2020 424
тир
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

Трагедия случилась в пятницу, 7 февраля, в тире «Объект 7.62», расположенном по улице Пилипа Орлика в Полтаве. Около 13:00 туда зашла молодая девушка. Постреляв из одного пистолета, попросила другой — мелкокалиберный самозарядный пистолет Марголина, имеющий регулированный прицел. Однако своей мишенью выбрала 64-летнего инструктора, выпустив в него две пули. Одна из них попала мужчине в голову. Его пробовали реанимировать, однако безуспешно. (Напомним, на днях во Львове парень, поссорившись с девушкой, начал стрелять в торговом центре из пневматического оружия по людям и витринам.)

Со слов очевидцев, неадекватная посетительница тира пыталась стрелять и в другого инструктора. К счастью, у нее из рук вовремя выхватили оружие. После этого она скрылась с места преступления, но быстро была задержана.

— Задержанной оказалась 18-летняя жительница Днепра, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникаций ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев. — Последние полтора месяца она жила в Полтаве с парнем, с которым познакомилась по интернету. Согласно предварительной информации, поссорившись с ним, он отправилась пострелять в тир, куда заходила и раньше. В причинах ее поступка разбираются правоохранители. По факту умышленного убийства человека начато досудебное расследование. Девушке грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП во Львове. Там двое подростков обстреляли окна жилого дома из недостроенного здания, расположенного напротив.

«ФАКТЫ» также писали, что в центре Киева неизвестный застрелил мужчину. Позже выяснилось, что убит пластический хирург.

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