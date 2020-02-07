Мать друга Украины Джона Маккейна отмечает 108-летие (фото)

Мир

Мать покойного американского сенатора Джона Маккейна отмечает 7 февраля свое 108-летие. Она является одной из старейших жительниц США. Хотя за Робертой Маккейн в силу ее почтенного возрасте уже присматривают сиделки, долгожительница сохраняет ясность ума. А при приеме гостей или во время своих уже довольно редких выходах в свет даже наносит макияж.

Роберта, вдова адмирала Джона С. Маккейна-младшего, пережила двух из троих своих детей. Ее дочь Джин Александра, известная как Сэнди, умерла в ноябре прошлого года в возрасте 85 лет. Джон, которого мать всегда поддерживала в его карьере (в 2008 году, когда Маккейн баллотировался в президенты США, 96-летняя Роберта выступала с речью перед избирателями) скончался в августе от рака мозга возрасте 81 года. В живых остался только младший сын миссис Маккейн — 77-летний Джозеф.

Роберта также пережила свою сестру-близнеца Ровену, которая умерла в 2011 году в возрасте 100 лет.

У Роберты Маккейн имеется 12 внуков и 15 правнуков.

Роберт и Джон Маккейн

Роберта с детьми, мужем и свекром

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в возрасте 103 лет умер голливудский актер Кирк Дуглас.

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