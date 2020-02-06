24.57 / 24.83 27.04 / 27.44
Киев: -3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Умер актер «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас

2:43 6 февраля 2020 140
Кирк и Майл Дугласы
Инф. «ФАКТОВ»

В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся его сын Майкл Дуглас рассказал журналу People.

«Для всего мира мой отец был легендой, актером из золотого века кинематографа, гуманистом, чья приверженность идеям справедливости должна быть примером для всех нас», — сказал Майкл Дуглас.

Он добавил, что его отец прожил хорошую жизнь, а оставил после себя фильмы, которые будет смотреть и будущие поколения.

Кирк Дуглас родился в 1916 году в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из-под Могилева. Карьеру он начал уже после Второй Мировой войны, а уже спустя несколько лет был дважды номинирован на «Оскар» — сначала за роль в фильме «Чемпион», а затем за роль в ленте «Злые и красивые». Позже Дуглас выступал также в качестве продюсера.

Среди его самых известных фильмов — «Спартак», «Семь дней в мае», «Горит ли Париж?», «Крутые ребята», «Ярость», «Жажда жизни».

За всю свою карьеру Кирк Дуглас лишь один раз был удостоен «Оскара». Это произошло уже в 1996 году, когда ему вручили награду за 50-летний вклад в кинематограф.

Кроме того, Дуглас написал десять романов и мемуаров. В данный момент он занимает 17-ю строку в списке Американского института киноискусства среди величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино и первое место среди ныне живущих из них.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на 66-м году жизни на стало экс-хоккеиста сборной Советского Союза, олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира Александра Скворцова.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кейт МИддлтон

Не похожа на настоящую принцессу: Кейт Миддлтон пришлось извиниться за свой внешний вид (фото)

Любовь Успенская с дочерью

Дочь Успенской на коленях вымаливает у нее прощение

День Ксении

Именины Ксении и Оксаны: красивые поздравления и открытки

пенсионерка

В Кабмине разобрались с платежками пенсионерки, которой предлагали продать собаку

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер