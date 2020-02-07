"Мисс Украина-2018" потрясла поклонников длинными ногами (фото)

Шоу-бизнес

Первая красавица Украины Леонила Гузь сразила поклонников новыми эффектными фото. Ранее она запечатлела себя в спортивном топе, который позволяет оценить и тонкую талию, и тренированные мышцы пресса.

На новых фото в своем Instagram модель и стилист демонстрирует стройные длинные ноги.

Реакция фолловеров оказалась близкой к шоку. У большинства из них даже не нашлось слов, чтобы высказать свои эмоции. В результате комментарии пестрят многочисленными восторженными «эмодзи».

Как сообщалось ранее, обладательницей титула «Мисс Украина-2018» Леонила Гузь стала после того, как была дисквалифицирована Вероника Дидусенко.

Интересно, что Леонила практически не прибегает к диетам, так как конституция ее организма позволяет есть буквально все подряд, а нужные параметры веса очень быстро возвращаются.

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