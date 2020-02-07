"Оскар-2020": цифры не лгут или что важно знать киноманам (фото, видео)

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В воскресенье, 9 февраля, в Лос-Анджелесе состоится 92-я церемония вручения премии Американской киноакадемии. Во всем мире она известна как «Оскар». В этом году победителей определяют в 24 категориях. Традиционно главными считаются следующие: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший иностранный фильм», «Лучший полнометражный анимационный фильм». Список номинантов был объявлен 13 января.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЦЕРЕМОНИИ «ОСКАР-2020»

А пока мы предлагаем несколько самых интересных фактов о нынешних номинациях. Эту подборку можно назвать так — «Оскар 2020» в цифрах.

Впервые в истории премии «Оскар» в одной категории представлены фильмы, снятые гражданскими супругами. И это самая главная номинация — «Лучший фильм»! Речь идет о картинах «Маленькие женщины» и «Брачная история». Первую сняла Грета Гервиг, вторую — Ноа Баумбах. Они живут вместе с 2011 года. Официально свои отношения не оформляли. У Греты и Ноа есть сын Гарольд, родившийся в марте 2019 года. Остается только восхищаться молодыми родителями, которые и первого своего ребенка родили, и два прекрасных фильма сняли, и все за один год.

Грета Гервиг и Ноа Баумбах

Кстати, Грета и сама может получить «Оскар» — за лучший адаптированный сценарий.

Еще одно интересное совпадение — в обоих фильмах сыграла популярная актриса Лора Дерн. Ее выдвинула на «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана» за «Брачную историю». И у Дерн есть все шансы получить премию Американской киноакадемии.

Лора Дерн в фильме "Брачная история"

Эта роль уже принесла Лоре «Золотой глобус», премию BAFTA, премию Американской гильдии киноактеров, премию «Выбор критиков», премию Национального общества кинокритиков США. Нынешняя номинация на «Оскар» — третья в карьере актрисы. Ранее она выдвигалась за роли в фильмах «Беспутная роза» (1992 год) и «Дикая» (2015 год). Если в этот раз Лоре повезет, то это станет, очевидно, лучшим подарком к ее дню рождения — 10 февраля актрисе исполняется 53 года.

Кадр из фильма "Паразиты"

«Паразиты» стали первой корейской картиной, попавшей в номинацию «Лучший фильм». Это историческое событие для всего азиатского кинематографа. И это шестая кинолента в истории Американской киноакадемии, которая одновременно номинируется как лучший фильм и как лучший иностранный фильм. В прошлом году такое было с драмой мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома». В 2013 году в обеих номинациях присутствовала картина «Любовь» австрийского режиссера Михаэля Ханеке, снятая им во Франции. В 2001 году киноакадемиков покорил китайский фильм «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» Энга Ли. В 1971 году в обе номинации попал шведский фильм «Эмигранты» Яна Труэля. В 1969 году это удалось политическому триллеру «Дзета» французского режиссера Коста-Гавраса.

Второй год подряд в номинации «Лучший фильм» представлена продукция стриминговой компании Netflix. Год назад это была драма «Рома», но тогда «Оскар» получила «Зеленая книга». Теперь Netflix удвоил свои шансы. В списке претендентов в главной номинации две картины, снятые на деньги стриминговой компании. А это значит, что их не было в прокате — «Ирландец» и «Брачная история». При этом Netflix подавала на соискание еще более внушительный список. В него входили также «Два Папы», «Король», «Меня зовут Долемайт», «Прачечная».

Перейдем к актерским номинациям. «Оскар» в категории «Лучшая актриса» прочат Рене Зеллвегер, которая сыграла Джуди Гарленд в биографической драме «Джуди». Сама Гарленд так и осталась без наград Американской киноакадемии. Ее номинировали в 1954 году за главную роль в фильме «Звезда родилась». Все были настолько уверены, что золотая статуэтка достанется ей, что телеоператоры и фотографы толпились у палаты легендарной актрисы и певицы в роддоме. Джуди была беременна сыном Джоуи. Однако «Оскар» в тот раз получила Грейс Келли за фильм «Деревенская девушка».

Рене Зеллвегер в роли Джуди Гарленд

Теперь киноакадемия, возможно, вернет долг Гарленд в лице Зеллвегер. 50-летняя Рене уже получала «Оскар» в 2004 году за роль в фильме «Холодная гора». До этого она номинировалась еще дважды — в 2002 году за «Дневник Бриджет Джонс» и в 2003 году за «Чикаго». Роль Гарленд уже принесла Зеллвегер «Золотой глобус», BAFTA, премию Американской гильдии киноактеров.

Интересная ситуация сложилась и у Скарлетт Йоханссон. Кинозвезда представлена сразу в двух номинациях — «Лучшая актриса» («Брачная история») и «Кролик Джоджо» («Лучшая актриса второго плана»). Подобных случаев в истории «Оскара» было 11. Последний раз такое произошло с Кейт Бланшетт в 2008 году, когда ее выдвинули на премию Американской киноакадемии за главную роль в картине «Елизавета: Золотой век» и за роль второго плана в фильме «Меня там нет». Отметим, что никому так и не удалось получить «Оскар» в обеих актерских номинациях в один год. Вряд ли это получится у Йохнассон.

Скарлетт Йоханссон в фильме "Брачная история"

Одной из ее соперниц в номинации «Лучшая актриса» является Синтия Эриво. Она сыграла главную роль в фильме «Гарриет». Если 30-летняя певица и актриса получит «Оскар», то она попадет в избранный клуб обладателей премий «большой четверки» — «Оскар», «Грэмми», «Эмми» (главная телевизионная награда) и «Тони» (главная театральная награда). У 30-летней Эриво уже есть три из них. Но если даже она проиграет в борьбе Рене Зеллвегер или Скарлетт Йоханссон, шансы получить «Оскар» у нее все равно высоки. Синтия представлена также в категории «Лучшая оригинальная песня». Это композиция Stand Up, которая звучит в картине «Гарриет».

Синтия Эриво в фильме "Гарриет"

Никто не сомневается, что лучшим актером киноакадемии назовут в этот раз Хоакина Феникса, сыгравшего главную роль в фильме «Джокер». Тем не менее, статистика свидетельствует против него. На протяжении целого ряда лет в этой номинации неизменно побеждал актер, игравший реального человека. В прошлом году это был Рами Малек, исполнивший роль Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии». В 2018 году Гэри Олдмен победил благодаря роли Уинстона Черчилля в картине «Темные времена». Леонардо Ди Каприо получил свой долгожданный «Оскар», сыграв Хью Гласса в фильме «Выживший». Эдди Редмэйн был признан лучшим за роль в картине «Вселенная Стивена Хокинга». И этот список можно продолжать.

Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс в фильме "Два Папы"

В нынешнем году из пяти актеров, представленных в данной номинации, только Джонатан Прайс сыграл реального человека в драме «Два Папы» — Папу Римского Франциска. Есть еще, конечно, Антонио Бандерас, номиниованный за роль в картине «Боль и слава». Все знают, что это автобиографичный фильм Педро Альмодовара, но он предпочел изменить имена героев в картине. Поэтому Феникс, вероятнее всего, нарушит традицию.

Брэд Питт в фильме "Однажды в... Голливуде"

Необычно солидным является средний возраст претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана». Он составляет 71 год. Самый старший из славной пятерки номинантов Энтони Хопкинс («Два Папы»). Ему 82 года. Аль Пачино («Ирландец») 79 лет. Джо Пеши («Ирландец») 76 лет. Тому Хэнксу («Прекрасный день по соседству») 63 года. Самый младший из них — Брэд Питт. Ему 56 лет. И он является фаворитом. Роль в фильме «Однажды в… Голливуде» уже принесла актеру «Золотой глобус», BAFTA, премию Американской гильдии киноактеров, премию Национальной ассоциации кинокритиков США. Вряд ли киноакадемики выберут другого.

Не слишком приятный рекорд установила в этом году Дайан Уоррен. 63-летний композитор заработала 11-ю номинацию на «Оскар» в своей карьере за песню I'm Standing With You («Прорыв»). При этом она так и не получила пока ни единой премии Американской киноакадемии. И это делает ее женщиной с самым большим числом номинаций без единой победы.

Полнометражные мультфильмы получили отдельную номинацию сравнительно недавно — в 2002 году. Но и здесь уже есть свои рекорды. В списке лауреатов присутствует пока только один сиквел. Это «История игрушек 3» (2010 год). А теперь в списке номинантов присутствует «История игрушек 4»!

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, кому прочат победу на «Оскар-2020» букмекеры и кинокритики.

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