8 февраля 2020

История 1002-я. Собачья. Недавно в поисках красивой фарфоровой фигурки, посвящённой собачьей теме, набрёл в нашей коллекции на огромное собрание разных собак, собачек, щенков и прочих композиций со множеством хвостатых персонажей, к которым долгое время уже не подходил. И, естественно, был приятно поражен разнообразием ''собачьих'' изделий, привезенных в своё время из поездок по миру. Среди множества фигурок, созданных на испанских, английских, австрийских, датских и немецких фарфоровых мануфактурах, особое внимание почему-то привлекла эта поразительно живая фигурка печального дога. Кстати, она весьма редкая. В каталогах Lladro её нет, хотя на тесте вместо клейма чётко выдавлены узнаваемые буквы названия именно этой валенсийской мануфактуры.

Как-нибудь позже покажу вам ещё целый ряд собачек из неожиданных залежей нашей коллекции. Сегодня же остановлюсь на этой работе, кстати говоря, привезенной из Великобритании лет весьма давно. Так вот. Ровно 205 лет назад в английском графстве Абердиншир, находившимся в северо-восточной части нынешней Шотландии, полицейские организовали операцию по задержанию преступной шайки, промышлявшей незаконным сбытом виски. Всё шло к тому, что ничего у полицейских не получилось бы, если бы вдруг не проявила себя с лучшей стороны собака, выдрессированная Малкольмом Гиллеспи на задержание лошадей. Пёс породы бультерьер бесстрашно бросался спереди на убегавшую лошадь, вынуждая её вставать на дыбы и таким образом сбросывать с себя сидевшего на ней всадника.

Если верить справочникам по истории служебного собаководства, именно эта полицейская операция положила начало системному использованию собак в работе правоохранительных служб не только в Англии, но и во всей Европе. Вскоре после этого к использованию служебных собак всё чаще начали прибегать полицейские в Германии, Франции, Швейцарии и некоторых других странах.

В Англии со временем для борьбы с преступниками даже вывели новую породу служебных собак — бульмастифы отличались от других ранее известных пород своим свирепым нравом. А в Германии первой полицейской собакой по праву считается ротвейлер, зарекомендовавший себя как прекрасный поисковик. Не менее охотно немецкие, а за ними и швейцарские полицейские начали использовать в своей работе доберманов. В бельгийском Генте, в котором мне с коллегами-редакторами приходилось бывать не раз, нам рассказывали, что именно в этом городе впервые в Европе начали регулярно использовать служебных собак в полицейской практике. И начало этому было положено в 1899 году.

Кстати, там же, в Генте, в знаменитом пивном баре, где подают литровые бокалы ''квакающего'' пива, на дне которого оседает коварный спирт, нам рассказали анекдот, весьма подходящий к сегодняшней собачьей теме. К мужчине, выгуливавшему на поводке крупного пса, обращается любопытный прохожий:

— А это какой породы у вас собака?

— Полицейский пёс!

— Да? А так с виду не скажешь…

— Естественно. Он же из тайной полиции!

Всем сегодняшним именинникам позвольте по традиции пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.