- 11:08 Под Николаевом обнаружили избитую до смерти женщину и ее повешенного супруга
- 11:03 Жозе Моуриньо постригся налысо
- 10:50 Стрельба и погромы в Казахстане: появились данные о погибших и пострадавших
- 10:23 Умер ветеран-парамедик, спасший более 400 человек
- 09:56 Доллар по 24: озвучен прогноз курса валют
- 09:30 "Оскар-2020": цифры не лгут или что важно знать киноманам
- 09:25 Правила пересечения детьми админграницы с Крымом изменятся с 9 февраля: что важно знать
- 08:52 Страшная смерть ребенка во время гастроскопии в киевской больнице: выяснились новые детали
- 08:47 «Динамо» — «Борац»: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
- 08:36 К нацотбору на «Евровидение-2020» не допустили артистов, выступавших в России после 2014 года, — Руслан Квинта
- 08:26 «Вернувшись через три года из плена, решил воплотить в жизнь мечту о доченьке. А родился четвертый сынок!»
- 08:15 Борьба будет идти по-тихому: раскрыт маневр Путина со сменой Суркова на Козака
Жозе Моуриньо постригся налысо (фото)
Знаменитый португальский тренер Жозе Моуриньо, в ноябре 2019-го возглавивший лондонский «Тоттенхэм», сменил имидж. 57-летний специалист постригся налысо.
К слову, снимок был выложен в Instagram барбера, постригавшего Моуриньо, однако затем его удалили.
Жозе Моуриньо с барбером
Отметим, что под руководством португальского специалиста «шпоры» провели 19 поединков, в которых одержали 10 побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели пять поражений.
В целом же за годы работы главным тренером в «Бенфике», «Порту», «Челси», «Интере», «Реале» и «МЮ» Жозе Моуриньо добыл 25 (!) титулов, победив, в частности, в Лиге чемпионов (дважды), Лиге Европы, а также в чемпионатах Португалии, Италии, Англии и Испании. Не так давно УЕФА включил Моуриньо в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в семье Жоже Моуриньо на Рождество случилось горе.
Фото Getty Images, Twitter
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Азаров и Захарченко живут на Рублевке: в сети показали фото элитных имений чиновников времен Януковича
"Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..