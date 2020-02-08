Жозе Моуриньо постригся налысо (фото)

Спорт

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуриньо, в ноябре 2019-го возглавивший лондонский «Тоттенхэм», сменил имидж. 57-летний специалист постригся налысо.

К слову, снимок был выложен в Instagram барбера, постригавшего Моуриньо, однако затем его удалили.

Жозе Моуриньо с барбером

Отметим, что под руководством португальского специалиста «шпоры» провели 19 поединков, в которых одержали 10 побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели пять поражений.

В целом же за годы работы главным тренером в «Бенфике», «Порту», «Челси», «Интере», «Реале» и «МЮ» Жозе Моуриньо добыл 25 (!) титулов, победив, в частности, в Лиге чемпионов (дважды), Лиге Европы, а также в чемпионатах Португалии, Италии, Англии и Испании. Не так давно УЕФА включил Моуриньо в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в семье Жоже Моуриньо на Рождество случилось горе.

Фото Getty Images, Twitter



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