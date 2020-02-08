Жертвой коронавируса в Китае впервые стал иностранец

Мир

В Китае подтвердили первый случай смерти иностранца от последствий коронавируса. 60-летний гражданин США скончался в одной из больниц Ухани. Напомним, в провинции Хубэй решили отказаться от возвращения в Украину 25 наших граждан.

Министерство иностранных дел Японии сообщило также, что с пневмонией в китайской провинции Хубэй умер и их 60-летний гражданин.

Тем временем в министерстве здравоохранения Франции заявили о подтверждении пяти новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCov в стране. Все инфицированные госпитализированы в регионе Рона-Альпы, и среди них — один ребенок. Также, по словам министра Агнес Бузин, среди заболевших есть один гражданин Великобритании.

Всего на сегодня во Франции подтверждено 11 случаев заболевания коронавирусом.

Отметим, что по состоянию на утро 8 февраля общее количество подхвативших коронавирус пациентов в Китае составляло 34 888, скончались 724 пациента.

Распространение вируса усилило даже режим в Кремле — допуск к Путину регулируют тепловизором.

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