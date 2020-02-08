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Спорт

Украина — Эстония: онлайн-видеотрансляция матча Кубка Федерации

12:37 8 февраля 2020 3
Элина Свитолина
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В субботу, 8 февраля, женская сборная Украины продолжит борьбу на Кубке Федерации, проходящем в Таллине. После побед в группе над Болгарией (3:0) и Хорватией (3:0) наши девушки сразятся за путевку в плей-офф Мировой группы с хозяйками корта эстонками, которые смогли занять в своем квартете второе место лишь благодаря лучшей, чем у Греции и Австрии, разнице партий (с Италией — 1:2, с Грецией — 2:1 и с Австрией — 1:2).

В первом поединке на корт выйдут Даяна Ястремская (26-я ракетка мира) и Елена Малыгина (553-я), а во второй одиночной встрече сразятся Элина Свитолина (4-я) и Анетт Контавейт (22-я), которые встречались между собой на грунтовом турнире в Италии в 2018 году (тогда украинка одолела сильнейшую теннисистку Эстонии — 6:4; 6:3).

Отметим, что в случае ничейного счета по итогам двух «одиночек» судьба противостояния решится в парном матче.

Прямую видеотрансляцию теннисного поединка Украина — Эстония смотрите 8 февраля в 13:00 на сайте «ФАКТОВ» в этой новости (плеер с видеотрансляцией появится ближе к началу встречи).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина выиграла пари у своего парня Монфиса.

Фото btu.org.ua

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