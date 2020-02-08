Энтони Хопкинс рассказал, как относится к премии "Оскар"

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В воскресенье, 9 февраля, в Лос-Анджелесе состоится 92-я церемония вручения премии «Оскар». В Голливуде идут последние приготовления к главному событию в мире кино. Претенденты стали известны 13 января. «ФАКТЫ» опубликовали за последний год ряд эксклюзивных интервью с голливудскими знаменитостями, в которых речь идет о фильмах и ролях, которые сегодня претендуют на награды Американской киноакадемии. Словно в воду глядели…

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЦЕРЕМОНИИ «ОСКАР-2020»

Энтони Хопкинс выдвинут на соискание «Оскара» в категории «Лучший актер второго плана» за роль в картине «Два Папы». Он сыграл в нем Папу Римского Бенедикта XVI. Это пятая номинация на премию Американской киноакадемии в карьере 82-летнего актера. В 1992 году он получил «Оскар» за роль Ганнибала Лектера в триллере «Молчание ягнят». Затем последовали номинации за фильмы «Остаток дня» (1994 год), «Никсон» (1996 год), «Амистад» (1998 год).

В интервью, опубликованном «ФАКТАМИ», Хопкинс признался, что думает о премии «Оскар»:

«Самое главное для актера — дисциплина. А устраивать соревнование с другими — пустая трата времени. Как сравнить результаты актерской работы? Вы скажете, есть разные премии. А я скажу: чушь! Каждый год выбирают пять человек, которые кричат, как они счастливы, что их номинировали. А потом объявляют лауреата, и четыре неудачника продолжают изображать счастье. Полное дерьмо…

Да, я победил. Но не ожидал этого. И для меня это не имеет никакого значения. Никогда не смотрю церемонии награждения и не хожу на них. Увы, некоторые актеры воспринимают это соревнование настолько серьезно, что с ними становится бессмысленно работать вместе…

Когда поднимаешься на вершину холма, понимаешь, что это перевернутая долина. Знаете, применительно к актерству это выглядит так. Получаешь «Оскар» и думаешь: «А что теперь?» Чувство торжества не вечно. Нет ничего вечного. Мы все умрем, и это будет конец. Он у всех одинаков. Покупаешь новый дом или машину и радуешься. Долго? Проходит шесть месяцев, и это уже старый дом, старая машина. Снова хочется новую? Слава, «Оскар» — все это нонсенс. Никакого смысла!"

Также он поделился тем, как готовился к роли, которая принесла ему пятую номинацию:

«Мне пришлось выучить итальянский и латынь. И освоить немецкий акцент. Я играю в фильме реального человека — Бенедикта XVI. А он, как известно, немец. Папу Франциска играет Джонатан Прайс. Боже, он великолепен! Мы прежде с ним так тесно не сотрудничали. Это были замечательные съемки. С Прайсом легко работать. Снимали в Риме. Большинство сцен — прямо в Сикстинской капелле. Режиссер прекрасный — бразилец Фернанду Мейреллиш. Не больше двух дублей на каждую сцену. А все потому, что съемки проходили там, где на самом деле разворачивались события, о которых мы рассказываем. Это настраивает на нужный лад. Джон Уэйн как-то сказал: „Чтобы снять хороший вестерн, нужно просто выбрать американский пейзаж“. И это правда. В Риме, в Ватикане работать было одно удовольствие. Фернанду сумел сделать очень смотрибельное кино. Не скучное. Даже с юмором».

Полностью эксклюзивное интервью Энтони Хопкинса читайте здесь.

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