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Трагедия в Тернополе: рабочих засыпало землей на стройке (фото)
Информация о произошедшем несчастном случаи поступила в дежурную часть полиции в субботу, 8 февраля.
— Прораб рассказал, что во время копания траншеи для теплотрассы к одной из новостроек Тернополя, в результате обвала грунта завалило землей двух рабочих. Приехавшие спасатели вытащили из-под завала мужчин, но спасти им жизнь не удалось, — сообщает ГУ Национальной полиции Тернопольской области.
Погибшие строители — жители Одесской и Донецкой областей. На месте происшествия работали полицейские и сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, во время проведения земельных работ не были соблюдены соответствующие нормы безопасности. Ведется следствие.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии в Ровно. В котловане на строительной площадке вблизи микрорайона «На счастливом» землей засыпало 53-летнего мужчину.
Фото ГУНП Тернопольской области
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