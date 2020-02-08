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Происшествия

Трагедия в Тернополе: рабочих засыпало землей на стройке (фото)

12:51 8 февраля 2020 195
рабочих засыпало землей
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Информация о произошедшем несчастном случаи поступила в дежурную часть полиции в субботу, 8 февраля.

— Прораб рассказал, что во время копания траншеи для теплотрассы к одной из новостроек Тернополя, в результате обвала грунта завалило землей двух рабочих. Приехавшие спасатели вытащили из-под завала мужчин, но спасти им жизнь не удалось, — сообщает ГУ Национальной полиции Тернопольской области.

Погибшие строители — жители Одесской и Донецкой областей. На месте происшествия работали полицейские и сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, во время проведения земельных работ не были соблюдены соответствующие нормы безопасности. Ведется следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии в Ровно. В котловане на строительной площадке вблизи микрорайона «На счастливом» землей засыпало 53-летнего мужчину.

Фото ГУНП Тернопольской области

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