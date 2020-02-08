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Трамп наказал свидетелей по делу об импичменте

13:47 8 февраля 2020 107
Дональд Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку двух должностных лиц, давших показания по делу о его импичменте. В частности, был уволен подполковник армии США Александр Виндман (занимал должность эксперта по бывшим республикам СССР в Совете национальной безопасности).

Также был уволен брат-близнец Виндмана Евгений, работавший юристом в Совете национальной безопасности.

Спикер Вооруженных Сил сообщил, что братья вернулись в армию, сообщает Радио Свобода.

Напомним, в среду, 5 февраля, большинством голосов сенаторы отвергли обвинения, выдвинутые против главы государства Палатой представителей, нижней палатой Конгресса. Трамп обвинялся по двум статьям — злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Обе непосредственно связаны с «Украинагейтом».

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