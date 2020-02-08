Происшествия

Боевики «ДНР» устроили кровавые разборки в Донецке: что об этом известно

В Пролетарском районе оккупированного Донецка в перестрелке погибли пять человек, четверо из которых — «офицеры» «МГБ» и «МВД ДНР». Сообщение об этом 8 февраля появилось в «официальных» криминальных сводках ОРДО.

Перестрелка произошла поздно вечером 5 февраля на углу улиц Баркова и Кавалерийской в районе поселка Чулковка — на окраине Пролетарского района Донецка.

«Погибли сотрудник „МГБ ДНР“ Виктор Москаленко, начальник следственного отдела Калининского райуправления „полиции ДНР“ в Донецке Роман Юдин, заместитель начальника следственного отдела Кировского райуправления „полиции ДНР“ в Донецке Григорий Мажерович, сотрудник „МВД“ рангом ниже и не имеющий к „МВД“ отношения водитель такси. Москаленко был выходцем из „МВД“ и был знаком с жертвами. Массовое убийство получило сильный резонанс в силовых органах, в „МВД“ прошла команда — запрет на обсуждение этого инцидента в устной форме, в мессенджерах и иными способами», — говорится в сообщении.

Из соболезнований и комментариев следует, что таксист Виктор Абрамов ранее работал у ликвидированного главаря ОРДО Александра Захарченко и мог стать случайной жертвой. Однако с некоторыми пассажирами, которых он подвозил, Абрамов был знаком. «Офицеров» расстреляли якобы третьи лица — стрельба велась из автомобиля.

Судя по сведениям из биографии убитых чинов, стрельба не была следствием выяснения отношений на почве пьянки. Это было спланированное убийство на почве передела сфер влияния на потоки контрабанды в ОРДО.

Например, «начальник следственного отдела Калининского РУВД полиции ДНР» Юдин был жителем приграничного города Амвросиевка Донецкой области. В мирное время он был депутатом городского совета от «Партии регионов», проходил службу в пограничной службе Украины на пункте пропуска «Успенка». По имеющейся у осведомленных источников в ОРДО информации, Юдин обеспечивал прикрытие контрабанды. В итоге, по неофициальным данным, и был отправлен на пенсию за коррупционные связи. После оккупации Донецка он перешел на службу к оккупантам и продолжил заниматься все тем же — крышевал контрабанду.

Вдова водителя Виктора Абрамова, оставшаяся с малолетним ребенком на руках, пишет, что ее муж не употреблял алкоголь: «Витя был очень добрым и справедливым человеком, тем более он не пил. Я прошу прекратить вас распускать непроверенную информацию и грязные слухи по поводу того, что пьяный житель расстрелял четверых, или что застрелился сам, словив „белку“. Это мерзкая ложь! Там были посторонние лица, сейчас ведется расследование. У нашей семьи большое горе, и читать ваши домыслы очень больно!», — пишет Кристина Абрамова.

Другие комментаторы также сообщают о покушении.

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