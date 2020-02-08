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Легенда «Барселоны» добыл 37-й трофей в карьере: в серии пенальти команды не забили 9 ударов подряд (видео)
Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Андрес Иньеста, зарабатывающий в «Виссел Кобе» 82 тысячи долларов в день, стал обладателем Суперкубка Японии. Основное время гостевого поединка с чемпионом страны «Иокогамой» команда 37-летнего легендарного экс-игрока «Барселоны» завершила вничью — 3:3.
Судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти, в которой «Виссил Кобе» оказался удачливее соперника — 3:2. При этом в ходе «лотереи» игроки обеих команд не реализовали 9 (!) ударов подряд. Кстати, Иньеста с «точки» не сплоховал.
Отметим, что Суперкубок Японии стал 37-м трофеем в карьере знаменитого Андреса Иньесты. Вместе с «Барселоной» футболист завоевал 32 титула, еще три выиграл со сборной Испании и два с «Виссел Кобе». По числу трофеев Иньеста сравнялся с Максвеллом. Впереди только бразилец Дани Алвес, который выиграл 40 трофеев и является самым титулованным футболистом в мировом футболе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в «Барселоне» уважили Андреса Иньесту, сыгравшего за команду около 700 матчей.
Фото ФК «Виссел Кобе»
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