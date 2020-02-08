Происшествия

Микроавтобус влетел в грузовик: в аварии под Воронежем погибли жители оккупированного Донбасса (фото)

Двое жителей оккупированной территории Луганской области погибли и еще пятеро пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в России. Пострадавшие были с травмами доставлены в медучреждения РФ.

ДТП произошло на территории Воронежской области утром 8 февраля.

«По данным главного управления МВД Воронежской области, на 694-м км автодороги М-4 „Дон“ водитель микроавтобуса Mercedes Vito не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузным автомобилем MAN. В результате ДТП водитель и двое пассажиров микроавтобуса — 31-летний мужчина и 37-летняя женщина погибли, а пять пассажиров, мужчины в возрасте 33, 27, 39 и 34 лет, жители Луганска и 39-летний житель Калининграда, получили травмы. На месте работает следственно-оперативная группа», — сообщают официальные сводки происшествий РФ.

Это не первое ДТП с жертвами на международном рейсе на территории России за эту зиму. На днях ДТП, в котором погибли жители оккупированного Донбасса, произошло под Новоазовском.

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