Спорт

Украинец Выхрист в дебютном бою на профиринге «вырубил» соперника на 43-й секунде поединка (видео)

В субботу, 8 февраля, в EWS Arena в немецком Геппингене 27-летний украинский боксер Виктор Выхрист блестяще дебютировал на профессиональном ринге.

В своем первом бою в профессионалах боксер из Кременчуга, который после подписания контракта с немецкой промоутерской компанией ЕС Boxing Promotion взял себе псевдоним Виктор Фауст, победил в супертяжелой весовой категории 34-летнего белоруса Андрея Мазаника, нанеся сопернику первое поражение в карьере (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение). Чтобы «вырубить» оппонента, украинцу хватило 43 секунды поединка. Угол Мазаника отказался продолжать бой после нокдауна, выбросив в ринг белое полотенце.

Напомним, что на любительском уровне Виктор Выхрист стал чемпионом Европы (2017 год) и завоевал «золото» Европейских игр (2019-й), в январе 2020-го неожиданно уйдя в профессионалы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Далакян четвертый раз успешно защитил чемпионский пояс WBA.

Фото klitschko-brothers.com

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