Спорт

«Шахтер» в день 21-летия Сиприано завершил турецкий сбор победой над «Вентспилсом» (видео)

Чемпион Украины донецкий «Шахтер» завершил программу второго тренировочного сбора в Турции. Отпраздновав накануне волевую победу над лидером чемпионата Словении «Олимпией» — 3:1 (Патрик, 82, Коноплянка, 89, Мораес, 90 — Вукушич, 24), горняки в воскресенье, 9 февраля, обыграли бронзового призера чемпионата Латвии «Вентспилс», цвета которого защищают два украинца — голкипер Константин Махновский и экс-защитник «Колоса» Андрей Сахневич.

«Шахтер» (Донецк, Украина) — «Вентспилс» (Латвия) — 1:0

«Шахтер»: Шевченко (Трубин, 46), Сиприано (Исмаили, 46), Матвиенко (Кривцов, 46), Бондарь (Витао, 64), Болбат (Хочолава, 46), Степаненко (Приходько, 70), Вакула (Марлос, 46), Маркос Антонио, Бондаренко (Крыськив, 64), Тете (Фернандо, 67), Мораес (Сикан, 46).

Гол: Маркос Антонио (17, с пенальти).

Подопечные Луиша Каштру забили победный мяч на 17-й минуте встречи, когда игрок «Вентспилса» сбил в своей штрафной площадке Бондаренко, и бразилец Маркос Антонио уверенно реализовал пенальти.

Отметим, что перед игрой, которую посетил главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань, футболисты и тренеры донецкой команды поздравили с 21-летием бразильского одноклубника Маркиньоса Сиприано (на фото) и с 20-летием Клима Приходько.

1:0 Маркос Антонио (17-я мин., с пенальти)

Видеообзор матча «Шахтер» — «Олимпия» — 3:1

«Шахтер», который ранее провел в Турции еще шесть спаррингов (с польским «Лехом» — 1:0, сербскими «Войводиной» — 1:1 и «Пролетером» — 0:1, чешским «Словацко» — 1:0, «Македонией ГП» — 2:0 и датским «Сондерийске» — 2:2), возвращается в Киев, где продолжит подготовку к первому поединку 1/16 финала Лиги Европы против португальской «Бенфики» (20 февраля в Харькове).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «Шахтера» Борячук перешел в турецкий «Ризеспор».

Фото ФК «Шахтер»

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